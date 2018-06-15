Pacchetto Navigo imagine R 2018/2019: l'abbonamento è online!

Infografica: imagine R, abbonamento online per studenti
immagina R

Come iscriversi?

  • Vai al tuo spazio personale e clicca su "Iscriviti a imagine R"
  • Compila il form e lasciati guidare
  • Una foto recente del titolare (in caso di primo abbonamento)
  • Solo per studenti, un certificato di iscrizione o iscrizione 2018-2019
  • Per gli studenti borsisti, la notifica di assegnazione della borsa di studio per l'anno 2018-2019
  • Per gli apprendisti, la prova della scolarizzazione deve specificare il tipo di formazione seguita (iniziale o continua) e il tipo di contratto di studio-lavoro (contratto di apprendistato o di professionalizzazione)
  • Un metodo di pagamento

Maggiori informazioni sul pacchetto imagine R:

imagine R è un pacchetto annuale "tutte le zone" valido in tutta l'Île-de-France.