Pacchetto Navigo imagine R 2018/2019: l'abbonamento è online!
immagina R
Come iscriversi?
- Vai al tuo spazio personale e clicca su "Iscriviti a imagine R"
- Compila il form e lasciati guidare
- Una foto recente del titolare (in caso di primo abbonamento)
- Solo per studenti, un certificato di iscrizione o iscrizione 2018-2019
- Per gli studenti borsisti, la notifica di assegnazione della borsa di studio per l'anno 2018-2019
- Per gli apprendisti, la prova della scolarizzazione deve specificare il tipo di formazione seguita (iniziale o continua) e il tipo di contratto di studio-lavoro (contratto di apprendistato o di professionalizzazione)
- Un metodo di pagamento
Maggiori informazioni sul pacchetto imagine R:
imagine R è un pacchetto annuale "tutte le zone" valido in tutta l'Île-de-France.