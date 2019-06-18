Pacchetto Navigo imagine R 2019/2020: abbonamento online!
Infografica: Pacchetto Imagine R 2019 / 2020
Come iscriversi?
- Vai al tuo spazio personale Navigo
- Compila il form e lasciati guidare
- Una foto recente del titolare (in caso di primo abbonamento)
- Solo per studenti, un certificato di iscrizione o iscrizione 2019-2020
- Per gli studenti borsisti, la notifica di assegnazione della borsa di studio per l'anno 2019-2020
- Per gli apprendisti, la prova della scolarizzazione deve specificare il tipo di formazione seguita (iniziale o continua) e il tipo di contratto di studio-lavoro (contratto di apprendistato)! Non essere in contratto di professionalizzazione.
- Un metodo di pagamento
Maggiori informazioni sul pacchetto imagine R:
imagine R è un pacchetto annuale "tutte le zone" valido in tutta l'Île-de-France.