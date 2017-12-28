Il pacchetto Navigo Day arriva il 1° gennaio 2018

Nella zona definita dal viaggiatore, il pass è valido fino a mezzanotte, e fino alla fine del servizio Noctilien, per tutte le modalità di trasporto (metro, treno-rer, tram, tram espresso, autobus incluso Filéo), ad eccezione di alcuni servizi aeroportuali (Orlyval, Bus Direct Paris-Airport ex-Cars Air France, navette VEA Disney) e autobus turistici (OpenTour, Cars Rouges). Questo biglietto giorno può essere caricato e ricaricato molto facilmente su un terminale tramite una carta Navigo o una carta Navigo Discovery, oltre a un altro pass valido per lo stesso periodo.