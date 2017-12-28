Il pacchetto Navigo Day arriva il 1° gennaio 2018

Per un giorno, ogni residente dell'Ile-de-France potrà muoversi liberamente e semplicemente nell'Île-de-France, nelle zone desiderate (anche da periferia a periferia), grazie al pass Navigo Day. Applicabile dal 1 ° gennaio 2018, le tariffe di questo nuovo pacchetto saranno di € 7,50 per 2 zone e € 10 per 3 zone.

Cancelli di convalida nei trasporti pubblici nell'Île-de-France
Un nuovo pass Navigo Jour per permetterti di viaggiare ovunque nell'Ile-de-France per un giorno

Nella zona definita dal viaggiatore, il pass è valido fino a mezzanotte, e fino alla fine del servizio Noctilien, per tutte le modalità di trasporto (metro, treno-rer, tram, tram espresso, autobus incluso Filéo), ad eccezione di alcuni servizi aeroportuali (Orlyval, Bus Direct Paris-Airport ex-Cars Air France, navette VEA Disney) e autobus turistici (OpenTour, Cars Rouges). Questo biglietto giorno può essere caricato e ricaricato molto facilmente su un terminale tramite una carta Navigo o una carta Navigo Discovery, oltre a un altro pass valido per lo stesso periodo.

Stazione di ricarica per pacchetti Navigo
La possibilità di ricaricare la tua carta Navigo day su un terminale in completa libertà

Si noti che questo biglietto giorno, ovviamente in vendita lo stesso giorno, può essere prenotato con sei giorni di anticipo.