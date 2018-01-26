Il pass Navigo Day disponibile dal 1° gennaio 2018
Per un giorno, ogni residente dell'Ile-de-France potrà muoversi liberamente e semplicemente nell'Île-de-France, nelle zone desiderate (anche da periferia a periferia), grazie al pass Navigo Day. Applicabile dal 1 ° gennaio 2018, le tariffe di questo nuovo pacchetto saranno di € 7,50 per 2 zone e € 10 per 3 zone.
Nella zona definita dal viaggiatore, il pass è valido fino a mezzanotte, e fino alla fine del servizio Noctilien, per tutte le modalità di trasporto (metro, treno-rer, tram, tram espresso, autobus incluso Filéo), ad eccezione di alcuni servizi aeroportuali (Orlyval, Bus Direct Paris-Airport ex-Cars Air France, navette VEA Disney) e autobus turistici (OpenTour, Cars Rouges). Questo biglietto giorno può essere caricato e ricaricato molto facilmente presso un terminale tramite una carta Navigo o una carta Navigo Discovery, oltre a un altro pass valido durante lo stesso periodo.
Si noti che questo biglietto giorno, ovviamente in vendita lo stesso giorno, può essere prenotato con sei giorni di anticipo.