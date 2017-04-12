Ile-de-France, pensa al ciclismo con Véligo

Île-de-France Mobilités agisce per una migliore intermodalità di trasporto

Secondo uno studio condotto da Île-de-France Mobilités e Inserm, l'Istituto nazionale di salute e ricerca medica e pubblicato nel settembre 2016, il 2% della popolazione dell'Île-de-France utilizza quotidianamente la bicicletta, rispetto al 29% per i trasporti pubblici. Tuttavia, il ciclismo è la fonte dell'attività fisica più importante nel pendolarismo quotidiano, con una media di 48 minuti per utente. Questo è molto più dei 30 minuti raccomandati dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) come parte di una vita sana.