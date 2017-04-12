Ile-de-France, pensa al ciclismo con Véligo
Île-de-France Mobilités agisce per una migliore intermodalità di trasporto
Secondo uno studio condotto da Île-de-France Mobilités e Inserm, l'Istituto nazionale di salute e ricerca medica e pubblicato nel settembre 2016, il 2% della popolazione dell'Île-de-France utilizza quotidianamente la bicicletta, rispetto al 29% per i trasporti pubblici. Tuttavia, il ciclismo è la fonte dell'attività fisica più importante nel pendolarismo quotidiano, con una media di 48 minuti per utente. Questo è molto più dei 30 minuti raccomandati dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) come parte di una vita sana.
Spazi Véligo per parcheggiare la bici in sicurezza
Mettendo a vostra disposizione spazi Véligo vicino a stazioni ferroviarie e stazioni, Île-de-France Mobilités (ex STIF) vi consente di accedere facilmente ad aree sicure. Accessibili 7 giorni su 7, offrono ai titolari di un pass Navigo la possibilità di parcheggiare la propria bicicletta in un rifugio illuminato, di facile accesso e videoprotetto.
20.000 posti Véligo entro il 2021
Più di sessanta spazi Véligo sono ora disponibili nella regione dell'Île-de-France. Diversi spazi sono stati recentemente aperti a:
• Ozoir-la-Ferrière e Tournan-en-Brie, Senna e Marna
• Boissy-Saint-Léger nel dipartimento della Val-de-Marne
• Argenteuil nella Val-d'Oise
• Gare Montparnasse a Parigi
• e alla stazione di Massy-Palaiseau in Essonne
L'obiettivo di questa politica di implementazione è creare 20.000 posti, in armadietti sicuri Véligo e rifugi ad accesso gratuito, entro il 2021.
Veligo Location: un servizio di noleggio e-bike a lungo termine
Un nuovo servizio di noleggio a lungo termine di biciclette elettriche (VAE) è stato lanciato da Île-de-France Mobilités per promuovere l'uso della bicicletta, in particolare per il pendolarismo. Questo servizio dispone di 10.000 biciclette elettriche, con un sistema di noleggio per un periodo da 6 a 9 mesi. L'offerta comprende la fornitura, la manutenzione e la riparazione della bici.
Per + info, visita il sito Veligo Location.