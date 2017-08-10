Futuro Tram 9: i lavori raggiungono un traguardo decisivo quest'estate

Il futuro tram 9, che collegherà Parigi-Porte de Choisy al centro di Orly in meno di 30 minuti entro il 2020, servirà i comuni di Parigi, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Thiais e Orly.

Atteso con impazienza dagli utenti, sostituirà l'autobus 183 fino a Place du Fer à Cheval a Orly e trasporterà circa 70.000 passeggeri al giorno. Questa nuova linea è una risposta particolarmente adeguata alle crescenti esigenze degli abitanti, dei residenti e degli attori economici del territorio. La popolazione dei comuni attraversati dal Tram 9 aumenterà del 15% tra il 2007 e il 2020.