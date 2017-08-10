Futuro Tram 9: i lavori raggiungono un traguardo decisivo quest'estate
La rimozione dell'attuale binario ferroviario (rotaia, catenarie, terrapieno, ecc.), quindi il suo riposizionamento sul nuovo ponte così creato, richiedeun'interruzione totale del trafficonel fine settimana del 12 agosto, per 72 ore.
Questo lavoro riguarda l'accesso del futuro tram Tram 9 al suo sito di manutenzione e stoccaggio, sul sito di Les Vœux a Orly. La fase finale di spostamento (prevista per il 15 agosto) consisterà nel far scorrere lentamente le due strutture fino alla loro posizione finale sotto i binari della Linea C, in modo da formare un'unica struttura.
Il traffico ferroviario sarà interrotto dal 12 agosto alle 00:05 del mattino fino al 15 agosto alle 5:00, tra Parigi-Austerlitz e Massy-Palaiseau. Saranno istituiti servizi di sostituzione degli autobus per garantire lo stesso servizio.
Per seguire in diretta l'evoluzione del progetto SMR (Timelapse SNCF): https://www.devisubox.com/dv/dv.php5?pgl=Project/interface&sRef=2D2D8L7L0
6 comuni presto serviti dal Tram 9
Mappa della futura linea del tram 9: da Parigi - Orly città a Fer à cheval. Fermate e collegamenti autobus
Il futuro tram 9, che collegherà Parigi-Porte de Choisy al centro di Orly in meno di 30 minuti entro il 2020, servirà i comuni di Parigi, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Thiais e Orly.
Atteso con impazienza dagli utenti, sostituirà l'autobus 183 fino a Place du Fer à Cheval a Orly e trasporterà circa 70.000 passeggeri al giorno. Questa nuova linea è una risposta particolarmente adeguata alle crescenti esigenze degli abitanti, dei residenti e degli attori economici del territorio. La popolazione dei comuni attraversati dal Tram 9 aumenterà del 15% tra il 2007 e il 2020.
Progetto Tram 9: finanziamento
I lavori che consentiranno al futuro tram di raggiungere il suo sito di manutenzione e stoccaggio sono finanziati dal progetto Tram 9 per un importo di 13,34 milioni di euro (su un costo totale di 404 milioni di euro per l'infrastruttura). Sono eseguiti da SNCF Réseau, l'autorità appaltante per gli studi e le opere di questa struttura.
Tutti i lavori del progetto Tram 9 sono finanziati dalla Regione Île-de-France (52,5%), dallo Stato (22,5%), dal Consiglio dipartimentale della Val-de-Marne (21%), dalla Città di Parigi (3%), dall'Ente pubblico territoriale Grand Orly Seine Bièvre (1%). Ile-de-France Mobilités finanzierà il 100% del materiale rotabile (74,75 milioni di euro) e i costi operativi annuali di questa nuova linea.
Costo e finanziamento del futuro Tram 9. Infrastrutture, costruzione di ferrovie, sviluppo urbano (marciapiedi, strade, ecc.) e strutture ingegneristiche. Materiale rotabile, tram. Il funzionamento, la manutenzione dei veicoli e delle stazioni, le risorse umane, la videosorveglianza.. Stato 22,5%, regione Île-de-France 52,5%, Dipartimento Val-de-Marne 21%, Île-de-France mobilités 100%, île-de-France mobilités 100% in esercizio.