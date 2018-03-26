La stazione di Saint-Leu-la-Forêt (linea H) è accessibile a tutti
Le nuove strutture che rendono la stazione ora accessibile a tutti:
Sulle banchine:
- Innalzamento di entrambe le piattaforme;
- Ampliamento dei due accessi al fabbricato viaggiatori;
- Installazione di nuove pensiline sulle banchine;
- Creazione di una passerella con due ascensori a servizio di entrambe le piattaforme;
- Modifica della pavimentazione del sottopassaggio;
- Aggiornamento della segnaletica e installazione di fari sonori.
Nel fabbricato viaggiatori:
- Ristrutturazione completa della Salle des Pas Perdus: pavimenti, rivestimenti murali, cambio di illuminazione;
- Installazione di porte ad apertura automatica e di un banco vendita adattato alle persone con mobilità ridotta;
- Riorganizzazione degli arredi per una maggiore flessibilità;
- Installazione di servizi igienici accessibili alle persone con mobilità ridotta;
- Aggiornamento della segnaletica, installazione di fari sonori;
- Creazione di 4 posti auto dedicati alle persone con mobilità ridotta il più vicino possibile alla stazione.
Questi sviluppi, del valore di 7.000.000 di euro, sono finanziati da Île-de-France Mobilités (50%), dalla Regione Île-de-France (25%) e SNCF (25%).
Il progetto fa parte del piano globale di modernizzazione entro il 2025 fornito da Île-de-France Mobilités, SNCF e dalla Regione Île-de-France per stazioni multimodali più confortevoli, accessibili, sicure e connesse nella regione Ile-de-France.