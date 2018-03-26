La stazione di Saint-Leu-la-Forêt (linea H) è accessibile a tutti

Le nuove strutture che rendono la stazione ora accessibile a tutti:

Sulle banchine:

Innalzamento di entrambe le piattaforme;

Ampliamento dei due accessi al fabbricato viaggiatori;

Installazione di nuove pensiline sulle banchine;

Creazione di una passerella con due ascensori a servizio di entrambe le piattaforme;

Modifica della pavimentazione del sottopassaggio;

; Aggiornamento della segnaletica e installazione di fari sonori.

Nel fabbricato viaggiatori:

Ristrutturazione completa della Salle des Pas Perdus: pavimenti, rivestimenti murali, cambio di illuminazione;

Installazione di porte ad apertura automatica e di un banco vendita adattato alle persone con mobilità ridotta;

Riorganizzazione degli arredi per una maggiore flessibilità;

Installazione di servizi igienici accessibili alle persone con mobilità ridotta;

Aggiornamento della segnaletica, installazione di fari sonori;

Creazione di 4 posti auto dedicati alle persone con mobilità ridotta il più vicino possibile alla stazione.

Questi sviluppi, del valore di 7.000.000 di euro, sono finanziati da Île-de-France Mobilités (50%), dalla Regione Île-de-France (25%) e SNCF (25%).

Il progetto fa parte del piano globale di modernizzazione entro il 2025 fornito da Île-de-France Mobilités, SNCF e dalla Regione Île-de-France per stazioni multimodali più confortevoli, accessibili, sicure e connesse nella regione Ile-de-France.