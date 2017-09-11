Stazione di Saint-Denis: la consultazione sul suo sviluppo inizia l'11 settembre 2017
Gare de Saint-Denis: il progetto di sviluppo
La stazione di Saint-Denis–L'Île-Saint-Denis vedrà un aumento del numero di passeggeri di quasi il 70% entro il 2030. I lavori previsti per la metà del 2018 consentiranno di sviluppare l'intero sito per migliorarne l'intermodalità, l'accessibilità, la qualità dei servizi e per prevenire la futura saturazione della stazione.
5a stazione dell'Ile-de-France, 900 treni al giorno attraversano la stazione. Oggi 90.000 passeggeri al giorno. Nel 2030, 150.000 passeggeri al giorno, +10% di posti di lavoro, +70% di abitanti in un raggio di 500m. Trasporto in corrispondenza alla stazione: Treno: D, H; Tram 1.8; Autobus 170, 254, 274.
Scopri i lavori alla Gare de Saint-Denis e partecipa alla riflessione
È previsto un momento di consultazione per consentire al pubblico di informarsi ed esprimersi. Saranno raccolte le opinioni e le proposte di tutte le parti interessate per arricchire il progetto e integrare al meglio esigenze e aspettative.
- Giovedì 14 settembre: incontro di prossimità dalle 16 alle 19 sui due piazzali della stazione
- Giovedì 21 settembre: workshop-passeggiata dalle 18:30 alle 20:30, con una prima visita della stazione e un secondo orario di lavoro in laboratorio presso la scuola materna Brise Échalas.*
- Martedì 26 settembre:
-Incontro di prossimità dalle 16h alle 18h sui due piazzali della stazione
–incontro pubblico alle ore 18:30 sul piazzale est della stazione
- Grazie 4 ottobre: incontro pubblico alle 19 al Marie
*Registrazione obbligatoria sul sito www.amenagement-gare-saint-denis.fr