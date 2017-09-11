Stazione di Saint-Denis: la consultazione sul suo sviluppo inizia l'11 settembre 2017

Scopri i lavori alla Gare de Saint-Denis e partecipa alla riflessione

È previsto un momento di consultazione per consentire al pubblico di informarsi ed esprimersi. Saranno raccolte le opinioni e le proposte di tutte le parti interessate per arricchire il progetto e integrare al meglio esigenze e aspettative.

Giovedì 14 settembre: incontro di prossimità dalle 16 alle 19 sui due piazzali della stazione

dalle 16 alle 19 sui due piazzali della stazione Giovedì 21 settembre: workshop-passeggiata dalle 18:30 alle 20:30, con una prima visita della stazione e un secondo orario di lavoro in laboratorio presso la scuola materna Brise Échalas.*

-Incontro di prossimità dalle 16h alle 18h sui due piazzali della stazione

– incontro pubblico alle ore 18:30 sul piazzale est della stazione

*Registrazione obbligatoria sul sito www.amenagement-gare-saint-denis.fr