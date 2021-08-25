Ritorno a scuola 2021: offerta di trasporto rafforzata nelle periferie esterne

A ovest

Mantois

  • Il Transport à la Demande du Mantois si sta evolvendo: l'ex servizio Tamy diventa Transport à la Demande du Mantois e integra 8 nuovi comuni.
  • Linea M: rafforzamento dell'offerta e prolungamento domenicale [dal 30 agosto]
  • Le linee cambiano numero e i prezzi sono semplificati per le linee che lasciano l'Île-de-France

Poissy – Les Mureaux

  • Creazione di Transport à la demande Meulan – Les Mureaux: 9 comuni serviti, distribuiti su 2 zone [dal 30 agosto]
  • Linea 3: rafforzamento dell'offerta e miglioramento della leggibilità della linea che è divisa in 3 linee - 1 linea regolare e 2 linee per la scuola [dal 23 agosto]
  • Cinque nuovi "autobus serali" per migliorare la corrispondenza tra autobus e treni la sera, dalle stazioni di Les Mureaux, Poissy e Verneuil-Vernouillet [dal 23 agosto]

A est

Meaux

I nuovi servizi di trasporto su richiesta di Meaux

Grand Melun

  • Linea A: il percorso della linea A è semplificato nel settore Saint-Fargeau-Ponthierry per una migliore leggibilità dell'offerta
  • Linea O: il percorso della linea O viene modificato su Boissise-le-Roi e Pringy per un percorso più diretto, che serve i quartieri più densi collegandoli alle stazioni, ai centri commerciali e al centro di Saint-Fargeau-Ponthierry
  • Linea J: La linea J viene prolungata fino alla stazione di Ponthierry-Pringy, dalla stazione di Mée-sur-Seine, via Boissettes e Boissise-la-Bertrand
  • Linea I: Il percorso della linea I viene modificato per fornire un back-up alle stazioni di Boissise-le-Roi e Ponthierry-Pringy. La linea corre in un anello con una direzione diversa mattina e sera per adattarsi al traffico. La frequenza delle ore di punta è aumentata a 30 minuti
  • TàD Sainte-Assise: Transport on Demand riprende il servizio sulle linee J e O durante le ore non di punta
  • TàD Saint Fargeau : Proxibus On-Demand Transport si evolve e diventa TàD Saint-Fargeau. Ora ha un funzionamento zonale per una maggiore libertà e flessibilità con funzionamento senza orario, tutto il giorno
  • Linea C: prolungamento fino alla stazione di Livry-sur-Seine per migliorare il collegamento tra il parco commerciale di Vaux-le-Pénil, il centro di Melun e la sua stazione e i quartieri residenziali di Vaux-le-Pénil e Livry-sur-Seine
  • Linea K: nuovo percorso per un servizio più diretto verso la stazione e il centro città di Melun, con maggiore frequenza, in particolare nel settore Rochette
  • Linea M: La linea M si sta evolvendo per rafforzare i servizi scolastici nel settore di Vaux-le-Pénil, Livry-sur-Seine e offrire un alimentatore complementare al centro della città di Melun
  • Linea T: il percorso della linea T è modificato per offrirti un servizio diretto tra l'eco-quartiere Woodi, Rubelles, Maincy e il centro di Melun con la sua stazione nelle ore di punta
  • TàD Melun Nord: il servizio di trasporto a richiesta è esteso tutto il giorno dalle 06:30 alle 20:00
  • TàD Linea N : la linea di trasporto a richiesta N si evolve con un servizio innovativo per servire Vaux-le-Pénil e in particolare la sua area di attività. Così la linea N diventa una linea TàD dalla fermata Foch Niepce per un servizio più fine e flessibile verso la zona commerciale di Vaux-le-Pénil e i suoi dintorni

Marne-la-Vallée

  • Collegamento Lagny-sur-Marne <> Stazione di Marne-la-Vallée Chessy semplificata e servizio Lagny rinforzato:
  • Servizio scolastico semplificato dal 02 settembre 2021:
  • Linea 34: offerta potenziata con 4 partenze aggiuntive al giorno
  • Itinerari ridisegnati e un'offerta adattata nel settore nord-est di Marne-la-Vallée (Esbly, Jablines, Quincy-Voisins)
  • Trasporto su richiesta Marne-la-Vallée: il viaggio da/per il Grand Hôpital de l'Est Francilien / sito di Marne-la-Vallée sarà possibile, su prenotazione, dal lunedì alla domenica con una fascia oraria estesa. Il TàD Marne-la-Vallée ora serve:
  1. Gare Soirée - dalle stazioni di Lagny/Thorigny (fermata Rue R. Poincaré), Bussy-St-Georges, Serris Val d'Europe, Chessy MLV Nord
  2. Gare Journée - da/per le stazioni di Lagny/Thorigny (fermata Rue R. Poincaré), Gare de Marne-la-Vallée Chessy Nord
  3. Isola per il tempo libero di Jablines
  4. Grand Hôpital de l'Est Francilien, sito di Marne-la-Vallée
  5. Mercati di Lagny-sur-Marne e Magny-le-Hongre

Al Nord

Settore Survilliers / Vémars / Villevaudé / Villeparisis

  • Linea 702 : 1 corsa su 2 viene prolungata fino alla stazione Louvres. Servizio di 2 nuove fermate a Vémars (ZI Vémars Nord e Pierre Curie). Rinforzo dell'offerta in ore piene al mattino e alla sera
  • Linea 95-01 : creazione di un'offerta il sabato dalle 5:50 alle 20:43
  • Linea 19 : modifica del percorso con la cessazione del servizio del comune di Le Pin. Miglioramento del servizio di Villevaudé per soddisfare la nuova settorializzazione dei collegi, che collega Villevaudé al Collège Marthe Simard de Villeparisis. Adeguamento degli orari per corrispondere agli ingressi e alle uscite del collegio Marthe Simard. Cambio di itinerario a Villeparisis

Riqualificazione delle linee nel settore Villeparisis - Mitry-Le-Neuf

  • Linee 3 : la linea 3B viene soppressa e la linea 3A rinforzata
  • Linea 16: modifica del percorso, capolinea della stazione di Mitry Claye invece di Compans. L'intervallo dell'ora intera è stato modificato per ottimizzare la flotta. Tempi migliorati
  • Linea 23: rinforzo di 3 corse mattutine e serali nei giorni feriali e nei fine settimana
  • Linea 24: rinforzo di 3 corse mattutine e serali nei giorni feriali e nei fine settimana. Prolungamento fino alla fermata "École de la Fontaine" che diventa il nuovo capolinea nel comune di Compans
  • Linea 71: aumento dell'ampiezza in serata. Rinforzo dell'offerta nei fine settimana
  • Linee 17-18-21: migliore tempistica. Rinforzo dell'offerta di sabato. Creazione dell'offerta la domenica pomeriggio

Valle di Montmorency

  • Linea 37: 4 nuove fermate saranno ora servite sulla linea 37, nella città di Montmagny, per consentire l'accesso all'Università Sorbonne-Paris-Nord e al centro commerciale Les Sablons

