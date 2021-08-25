Ritorno a scuola 2021: offerta di trasporto rafforzata nelle periferie esterne

Linea A: il percorso della linea A è semplificato nel settore Saint-Fargeau-Ponthierry per una migliore leggibilità dell'offerta
Linea O: il percorso della linea O viene modificato su Boissise-le-Roi e Pringy per un percorso più diretto, che serve i quartieri più densi collegandoli alle stazioni, ai centri commerciali e al centro di Saint-Fargeau-Ponthierry
Linea J: La linea J viene prolungata fino alla stazione di Ponthierry-Pringy, dalla stazione di Mée-sur-Seine, via Boissettes e Boissise-la-Bertrand
Linea I: Il percorso della linea I viene modificato per fornire un back-up alle stazioni di Boissise-le-Roi e Ponthierry-Pringy. La linea corre in un anello con una direzione diversa mattina e sera per adattarsi al traffico. La frequenza delle ore di punta è aumentata a 30 minuti
TàD Sainte-Assise: Transport on Demand riprende il servizio sulle linee J e O durante le ore non di punta
TàD Saint Fargeau: Proxibus On-Demand Transport si evolve e diventa TàD Saint-Fargeau. Ora ha un funzionamento zonale per una maggiore libertà e flessibilità con funzionamento senza orario, tutto il giorno
Linea C: prolungamento fino alla stazione di Livry-sur-Seine per migliorare il collegamento tra il parco commerciale di Vaux-le-Pénil, il centro di Melun e la sua stazione e i quartieri residenziali di Vaux-le-Pénil e Livry-sur-Seine
Linea K: nuovo percorso per un servizio più diretto verso la stazione e il centro città di Melun, con maggiore frequenza, in particolare nel settore Rochette
Linea M: La linea M si sta evolvendo per rafforzare i servizi scolastici nel settore di Vaux-le-Pénil, Livry-sur-Seine e offrire un alimentatore complementare al centro della città di Melun
Linea T: il percorso della linea T è modificato per offrirti un servizio diretto tra l'eco-quartiere Woodi, Rubelles, Maincy e il centro di Melun con la sua stazione nelle ore di punta
TàD Melun Nord: il servizio di trasporto a richiesta è esteso tutto il giorno dalle 06:30 alle 20:00
TàD Linea N: la linea di trasporto a richiesta N si evolve con un servizio innovativo per servire Vaux-le-Pénil e in particolare la sua area di attività. Così la linea N diventa una linea TàD dalla fermata Foch Niepce per un servizio più fine e flessibile verso la zona commerciale di Vaux-le-Pénil e i suoi dintorni
Collegamento Lagny-sur-Marne <> Stazione di Marne-la-Vallée Chessy semplificata e servizio Lagny rinforzato:
Servizio scolastico semplificato dal 02 settembre 2021:
Linea 34: offerta potenziata con 4 partenze aggiuntive al giorno
Itinerari ridisegnati e un'offerta adattata nel settore nord-est di Marne-la-Vallée (Esbly, Jablines, Quincy-Voisins)
Trasporto su richiesta Marne-la-Vallée: il viaggio da/per il Grand Hôpital de l'Est Francilien / sito di Marne-la-Vallée sarà possibile, su prenotazione, dal lunedì alla domenica con una fascia oraria estesa. Il TàD Marne-la-Vallée ora serve:
Gare Soirée - dalle stazioni di Lagny/Thorigny (fermata Rue R. Poincaré), Bussy-St-Georges, Serris Val d'Europe, Chessy MLV Nord
Gare Journée - da/per le stazioni di Lagny/Thorigny (fermata Rue R. Poincaré), Gare de Marne-la-Vallée Chessy Nord
Isola per il tempo libero di Jablines
Grand Hôpital de l'Est Francilien, sito di Marne-la-Vallée
Linea 702 : 1 corsa su 2 viene prolungata fino alla stazione Louvres. Servizio di 2 nuove fermate a Vémars (ZI Vémars Nord e Pierre Curie). Rinforzo dell'offerta in ore piene al mattino e alla sera
Linea 95-01 : creazione di un'offerta il sabato dalle 5:50 alle 20:43
Linea 19 : modifica del percorso con la cessazione del servizio del comune di Le Pin. Miglioramento del servizio di Villevaudé per soddisfare la nuova settorializzazione dei collegi, che collega Villevaudé al Collège Marthe Simard de Villeparisis. Adeguamento degli orari per corrispondere agli ingressi e alle uscite del collegio Marthe Simard. Cambio di itinerario a Villeparisis