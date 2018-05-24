Scioperi SNCF: gli abbonati Navigo e Imagine R saranno compensati

SNCF rimborserà agli abbonati dell'Ile-de-France il 50% dell'abbonamento Navigo e della carta Imagine R sia per aprile che per maggio. Per i dipendenti che beneficiano del rimborso del datore di lavoro per la metà dell'importo, questo gesto commerciale equivale a due mesi di abbonamento.

Inoltre, per le linee che sono state colpite, senza treni e senza alternative, in particolare in Seine-et-Marne, è stato concordato di compiere un gesto complementare, le cui modalità rimangono da definire.

Le condizioni di compensazione sono specificate sul sito mondedommagement.transilien.com, istituito dalla SNCF dal 19 giugno.

Valérie Pécresse ha deciso queste misure di compensazione con il presidente del consiglio di amministrazione di SNCF e presidente e amministratore delegato di Épic SNCF Mobilités, Guillaume Pepy, e il CEO di SNCF Transilien, Alain Krakovitch. L'accordo così concluso è il risultato di numerosi scambi tra Île-de-France Mobilités e SNCF. Tiene inoltre conto delle preoccupazioni degli utenti riuniti dal presidente il 17 maggio, alla presenza di Alain Krakovitch.