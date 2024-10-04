Hackathon 2024: Intelligenza artificiale e mobilità
Cos'è l'IA Mobility Hackathon 2024? Due giorni organizzati da Île-de-France Mobilités intorno al potenziale dell'IA nel migliorare i servizi di mobilità.
L'obiettivo? Far emergere idee e prototipi innovativi per esplorare l'uso e i limiti dell'IA in questo campo.
Quando e dove si svolgerà l'IA Mobility Hackathon 2024?
L'Hackathon si svolgerà giovedì e venerdì, 21 e 22 novembre 2024, presso il Liberté Living-Lab, 9 rue d'Alexandrie (75002, Parigi).
Hackathon 2024: qual è il programma?
Durante questi due giorni, Île-de-France Mobilités fornirà ai partecipanti nuovi dati in un ambiente tecnico innovativo.
Avrai la scelta tra essere immerso in un team multi-abilità o proporre il tuo team già costituito. Lavorerai collettivamente intorno a sfide predefinite, su dati di mobilità in "condizioni reali".
Quali sono le sfide?
- Sfida 1 - Migliorare l'accessibilità dei servizi di mobilità
- Sfida 2 - Costruire una cassetta degli attrezzi per accelerare lo sviluppo dell'IA per gli utenti
- Sfida 3 - Migliorare le previsioni per la mobilità
- Sfida 4 - Personalizzare l'esperienza utente dei servizi digitali per il viaggiatore
Per ogni sfida, i partecipanti saranno in grado di esplorare strade di sviluppo per un'IA frugale che limiti il consumo di risorse tecniche alla giusta necessità del progetto proposto. Una sobrietà nell'uso dei dati e dei modelli, che sarà messa al servizio della creatività nelle soluzioni proposte.
Posso registrarmi e come posso partecipare?
Sei un professionista, un esperto, uno studente o uno studente di data science, analisi dei dati, progettazione delle informazioni, elaborazione del linguaggio naturale (NLP), ingegneria o sviluppo AI?
Partecipa alla sfida e rispondi alla sfida scelta registrandoti online.
Cosa c'è da sapere
- Puoi registrarti individualmente o con più senza avere un team completo, ma puoi anche proporre un team già assemblato.
- Una conferma della tua partecipazione ti verrà inviata via e-mail.
Le pre-iscrizioni sono aperte dal 1° ottobre all'8 novembre 2024.
Prima della tua visita: due webinar per preparare l'Hackathon
Prima del tuo arrivo faccia a faccia, il 21 e 22 novembre 2024, sarai invitato a partecipare a due webinar :
- Giovedì 7 novembre 2024 dalle 12:00 alle 13:00: dove ti verranno presentate le risorse e i dati a tua disposizione durante l'Hackathon
- Giovedì 14 novembre dalle 12:00 alle 13:00: per formare e riunire le squadre.