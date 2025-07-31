Da vedere, da fare ad agosto in Île-de-France?
Le nostre quattro raccomandazioni uscite da agosto 2025
Per aiutarti a esplorare (davvero) l'Île-de-France durante tutto l'anno, condividiamo quattro consigli ogni mese.
Luoghi mitici, come piccole pepite nascoste. Cosa hanno in comune? Sono tutti raggiungibili con i mezzi pubblici.
Segna i tuoi calendari.
Cultura: entrare nella fabbrica di film d'animazione a Gentilly
Immagine 1 di 5
Una gita culturale, fresca, e che non costa nulla: è possibile quest'estate a Gentilly, al Lavoir Numérique (RER B). Fino al 17 agosto, la mostra "Dietro lo schermo, la fabbrica del film d'animazione" vi invita a scoprire, gratuitamente, tutte le fasi della creazione di un film d'animazione, dal primo schizzo all'immagine finale.
In programma: storyboard, modelli, saggi, scenografie, lavori degli studenti dell'École Georges Méliès e un nuovo cortometraggio in stop-motion realizzato appositamente per la mostra. Abbastanza per immergersi in un universo tra artigianato e tecnologia, accessibile a tutti, senza passare per la scatola dei biglietti.
Come arrivare?
4 rue de Freiberg, 94250, Gentilly:
- RER B - stazione "Gentilly"
- Metro linea 14 - stazione "Hôpital Bicêtre"
- Tram T3a - stazione "Stade Charléty"
Passeggiata: Escursione immersa nella foresta di Sénart
Abbiamo come un desiderio di freschezza, lì, giusto? Vieni, saltiamo sulla RER D, direzione Brunoy e la meravigliosa foresta di Sénart, per un'escursione da 14 a 18 km (a seconda della forma del giorno).
In programma, mezza giornata passeggiando tra alberi maestosi, stagni romantici e passeggiate lungo le rive di Yerres e Senna, fino alla stazione di Ris-Orangis.
Informazioni pratiche
- Accesso : stazione di Brunoy (RER D), ritorno dalla stazione di Ris-Orangis (RER D)
- Durata della passeggiata : circa 4 ore
Patrimonio: Tornare indietro nel tempo a Elisabethville, la Paris-Plage dimenticata del 1920
Lo immaginiamo quasi uscito da un vecchio romanzo: Elisabethville è una stazione balneare fluviale a cavallo dei comuni di Épône e Aubergenville (Yvelines). È stata fondata nel 1928, pensata come una "Paris-Plage" per famiglie parigine bisognose di verde. Il risultato? Una città giardino ispirata ai modelli inglesi, con pianta a stella, ville art déco e strade dai nomi fioriti. E un nome in omaggio alla regina dei belgi, Elisabetta, per il dettaglio chic.
Tra la Senna e i padiglioni retrò, ci imbattiamo ancora in vicoli tranquilli che conducono alle rive, lontano dal trambusto della città. Ma non è solo una cartolina: nel 1950, il produttore Renault si trasferì accanto, e con la fabbrica, nacque il complesso residenziale Zehrfuss. Edifici su palafitte, firmati dallo stesso architetto della sede dell'UNESCO a Parigi (Bernard Zehrfuss), progettati per ospitare i lavoratori.
Cosa farai: una passeggiata fresca con pause nella natura, la scoperta del patrimonio e dell'architettura sociale del 1950 e un po 'di profumo di storia dimenticata.
Per goderselo: circa 9 km a piedi tra la stazione, la "spiaggia" e il Biotopo du Bout du Monde(una vecchia cava trasformata in uno spazio naturale nel 1999, con un grande specchio d'acqua e 189 specie di uccelli) lungo il Mauldre e il Giboin. Il percorso segue strade suburbane dal fascino retrò prima di condurre alle rive verdi. Posto perfetto per un picnic all'ombra, o semplicemente per rallentare il ritmo a metà agosto.
Informazioni pratiche
- Accesso : Gare d'Aubergenville Élisabethville (linea J)
- Durata del viaggio : circa 2h35 andata e ritorno
Natura: un picnic con vista su tutta Parigi
Immagine 1 di 3
Progettata da André Le Nôtre (scusate il poco), famoso giardiniere di Luigi XIV, progettista dei giardini della Reggia di Versailles, questa vasta terrazza erbosa ai piedi dell'Osservatorio di Meudon potrebbe diventare il tuo posto preferito per picnic.
Immaginate: da un lato, Parigi si offre a voi, a perdita d'occhio. Dall'altro, è la bella e fitta foresta di Meudon. Sopra i vostri panini, la cupola dell'Osservatorio scruta il cielo dal 1876 (oggi solo il sole).
Sei pigro per cucinare il tuo picnic? Sappiate che un piccolo caffè si trova nel cuore della terrazza della Loggia, una delle ultime vestigia dello storico castello di Meudon.
Dopo pranzo, fai una piccola passeggiata digestiva fino alla scala monumentale che fornisce l'accesso al bacino e, sotto, all'Orangerie eretta da Louis Le Vau nel XVII secolo e rimasta intatta da allora.
Come arrivare?
- RER C - Stazione Meudon Val Fleury
- Linea N - Meudon