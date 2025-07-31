Da vedere, da fare ad agosto in Île-de-France?

Lo immaginiamo quasi uscito da un vecchio romanzo: Elisabethville è una stazione balneare fluviale a cavallo dei comuni di Épône e Aubergenville (Yvelines). È stata fondata nel 1928, pensata come una "Paris-Plage" per famiglie parigine bisognose di verde. Il risultato? Una città giardino ispirata ai modelli inglesi, con pianta a stella, ville art déco e strade dai nomi fioriti. E un nome in omaggio alla regina dei belgi, Elisabetta, per il dettaglio chic.

Tra la Senna e i padiglioni retrò, ci imbattiamo ancora in vicoli tranquilli che conducono alle rive, lontano dal trambusto della città. Ma non è solo una cartolina: nel 1950, il produttore Renault si trasferì accanto, e con la fabbrica, nacque il complesso residenziale Zehrfuss. Edifici su palafitte, firmati dallo stesso architetto della sede dell'UNESCO a Parigi (Bernard Zehrfuss), progettati per ospitare i lavoratori.

Cosa farai: una passeggiata fresca con pause nella natura, la scoperta del patrimonio e dell'architettura sociale del 1950 e un po 'di profumo di storia dimenticata.