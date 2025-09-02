Da vedere, da fare a settembre in Île-de-France?
Le nostre quattro raccomandazioni uscite da settembre 2025
Quando l'estate volge al termine, una delle cose che più vuoi (o hai bisogno) è continuare a tirare la manica per farla durare un po'. Quindi, la campana del ritorno a scuola potrebbe aver suonato, ma non quella delle scoperte per sfruttare appieno l'Île-de-France a settembre.
Natura, cultura, passeggiate, patrimonio
Segna i tuoi calendari per alcune buone idee per le gite di questo mese!
Noisiel, questo fine settimana? Mostra gratuita, lungofiume e viaggio architettonico
Immagine 1 di 5
Noisiel è una città della Seine-et-Marne che si trova sul percorso della RER A, e che nasconde bellezze architettoniche e angoli verdi che Parigi invidia.
Prima tappa - Parco Noisiel
Un pozzo di verde quattro volte più grande del Jardin du Luxembourg, è possibile incontrare asini, mucche o pecore in piena falciatura delle colline e fare belle passeggiate sulle rive della Marna, con vista sulle antiche ed eleganti fabbriche della fabbrica di cioccolato Menier.
Noisiel per sempre legato al nome Menier
Menier, per gli amanti della storia, è il nome di un produttore francese di cioccolato. Nel 19 ° secolo, un farmacista ha avuto la (geniale?) idea di rivestire le sue medicine nel cioccolato. Una cosa tira l'altra, e ha lasciato cadere la medicina per creare la più grande fabbrica di cioccolato del mondo.
Intorno alla fabbrica è stata costruita una vera e propria città industriale : con case per gli operai, scuola per i loro figli, negozi e una fattoria per rifornire tutte queste belle persone. La loro architettura (per lo più classificata come monumento storico), tipica del 19 ° secolo, è splendente.
Seconda tappa - La Ferme du Buisson, spettacolo, scoperte e condivisione
Se la fabbrica è fallita alla fine degli anni sessanta, indebolita dalla concorrenza internazionale e dal periodo tra le due guerre, l'intero complesso è ora riabilitato. Compresa la famosa fattoria, la nostra prossima tappa.
Teatro, cinema d'essai e centro d'arte contemporanea che ospita numerosi eventi, la Ferme du Buisson è stata riabilitata in un gioioso luogo di cultura, vita e condivisione, con uno spazio all'aperto. La buona notizia? Le mostre presso il centro d'arte sono gratuite.
E psst
A settembre, il Collectif Porte 27 propone il suo spettacolo Dans le sens contraire au sens du vent, tra teatro e circo, con tante date gratuite a settembre.
Come arrivare?
- Con la RER A : fermata Noisiel
Enghien-les-Bains: l'uscita 4 in 1 che mette tutti d'accordo
Immagine 1 di 4
Sapevi che nell'Île-de-France si nascondeva una sorgente termale?
E che era il più sulfureo (ricco di zolfo) di tutto il paese? Benvenuti a Enghien-les-Bains, nel cuore della Val-d'Oise.
Una stazione termale apprezzata da artisti, pensatori e la bella borghesia europea del 19 ° secolo, Enghien-les-Bains è una città civettuola, con le sue belle ville, giardini e il suo grande lago, a cui tutto è rivolto.
Tre chilometri di cammino intorno al lago
Andando in giro, si possono vedere platani secolari, giardini curati, un bellissimo molo, viste mozzafiato sul lago e persone coraggiose in piena attività (si può pescare, navigare, pedalò o canottaggio).
Per riposare, camminare, godersi la freschezza della natura o semplicemente prendersi una meritata pausa con un panorama che vi farà viaggiare : secondo noi, è sempre una buona idea.
Come arrivare?
- Con il Transilien H : fermata Enghien-les-Bains
Giornate del Patrimonio: tre giorni per riscoprire l'Île-de-France
Venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 settembre 2025 si svolgono le Giornate europee del patrimonio in tutta la Francia.
Per tre giorni, i luoghi solitamente chiusi al pubblico aprono le loro porte gratuitamente o a prezzi bassi, per:
- conferenze e tavole rotonde,
- visite guidate,
- concerti,
- e immersioni senza precedenti attraverso il patrimonio francese.
E psst
Per tutti coloro che mancano di ispirazione e che non sanno a chi rivolgersi tra le centinaia di eventi: l'ufficio turistico di Parigi, Paris Je t'aime, ha fatto una piccola selezione.
Mostra fotografica - la poesia dell'ordinario: Gentilly e i suoi abitanti catturati da Robert Doisneau
Immagine 1 di 3
Forse il nome Robert Doisneau suona un campanello?
È un fotografo nato nella Val-de-Marne (a Gentilly). Esposto dalla Francia agli Stati Uniti, ha fotografato gli sconosciuti come i più grandi artisti del suo tempo.
Baci rubati, giochi per bambini, scene di vita ordinaria...
Figura centrale del movimento umanista nella fotografia (questa corrente che si interessa all'umano attraverso scene di vita quotidiana), è noto per aver catturato, dal 1940 al 1980, la vita dei residenti dell'Ile-de-France, con poesia e tenerezza.
Scene di vita, momenti sospesi, giochi per bambini, ha dimostrato che si poteva trovare la bellezza dove non ce l'aspettavamo: proprio accanto a casa.
La Maison de la photographie Robert Doisneau e le sue mostre a Gentilly
A Gentilly, dove è nato, si trova la Maison de la photographie Robert Doisneau. Tutto l'anno: tre mostre ad ingresso gratuito, laboratori e proiezioni, attendono i curiosi.
Mostra fotografica: Gentilly di Robert Doisneau dal 19 settembre 2025 al 15 febbraio
A settembre inizia una nuova mostra del lavoro di Doisneau in collaborazione con l'atelier Doisneau, che raccoglie foto di Gentilly e dei suoi abitanti, scattate nel corso della sua vita. Una mostra gratuita da scoprire dal 19 settembre 2025 al 15 febbraio 2026, aperta dal mercoledì alla domenica dalle 13:30 alle 18:30 / 19:00.
Come arrivare?
1 rue de la Division du Général Leclerc, 94250, Gentilly
- Con la RER B : fermata Gentilly
- Con la metropolitana 14 : stazione Hôpital Bicêtre
- Con il tram 3a : fermata Stade Charléty