Da vedere, da fare a settembre in Île-de-France?

Prima tappa - Parco Noisiel

Un pozzo di verde quattro volte più grande del Jardin du Luxembourg, è possibile incontrare asini, mucche o pecore in piena falciatura delle colline e fare belle passeggiate sulle rive della Marna, con vista sulle antiche ed eleganti fabbriche della fabbrica di cioccolato Menier.

Noisiel per sempre legato al nome Menier

Menier, per gli amanti della storia, è il nome di un produttore francese di cioccolato. Nel 19 ° secolo, un farmacista ha avuto la (geniale?) idea di rivestire le sue medicine nel cioccolato. Una cosa tira l'altra, e ha lasciato cadere la medicina per creare la più grande fabbrica di cioccolato del mondo.

Intorno alla fabbrica è stata costruita una vera e propria città industriale : con case per gli operai, scuola per i loro figli, negozi e una fattoria per rifornire tutte queste belle persone. La loro architettura (per lo più classificata come monumento storico), tipica del 19 ° secolo, è splendente.