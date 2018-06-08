Île-de-France Mobilités e 25 città europee si impegnano per autobus a emissioni zero

"Dobbiamo muoverci verso una regione a zero emissioni di carbonio e questo riguarda in primo luogo il nostro trasporto pubblico. Oggi, 67 autobus elettrici sono in servizio sulla rete Ile-de-France e quest'anno abbiamo accelerato la transizione verso autobus puliti con oltre 2.000 autobus elettrici puliti o bio-NGV ordinati entro il 2020. Per riuscire e accelerare questa transizione energetica dei nostri autobus nelle grandi città, le autorità europee e l'industria devono essere presenti. Con questa dichiarazione, chiediamo alla Commissione europea nell'ambito del programma Horizon Europe di sostenere sempre più la ricerca e l'innovazione industriale nel settore, compresi meccanismi più flessibili e operativi per finanziare esperimenti e progetti. " ha ribadito Valérie Pécresse.

Île-de-France Mobilités ha anche implementato un'ambiziosa politica per sviluppare nuove forme di mobilità come carpooling, biciclette elettriche, navette autonome e park and ride intorno alle stazioni per mitigare questi fenomeni urbani e migliorare la qualità dell'aria per i residenti dell'Ile-de-France.