Île-de-France Mobilités e 25 città europee si impegnano per autobus a emissioni zero
Il trasporto su strada nel suo complesso è responsabile del 20% delle emissioni di gas a effetto serra, ossidi di azoto e polveri sottili in Europa. La transizione energetica dei modi di trasporto pubblico è quindi un importante problema di salute pubblica per combattere la congestione e l'inquinamento. Per affrontare questa sfida, Île-de-France Mobilités ha proposto ai suoi partner europei di agire insieme per accelerare la transizione energetica degli autobus.
Nell'Île-de-France, questa transizione è già stata avviata per raggiungere il 100% di veicoli puliti entro il 2025 per l'area densa e raggiungere il 100% di autobus puliti per l'intera regione entro il 2030. Per rispettare questo forte impegno, Île-de-France Mobilités ha lanciato lo scorso gennaio il più grande bando di gara in Europa per l'acquisto di autobus elettrici con un potenziale ordine di 1.000 autobus in 2 anni. Atene, Madrid, Londra e Berlino condividono lo stesso slancio.
Poiché gli autobus diesel rappresentano ancora oggi il 90% della flotta di autobus urbani, l'accelerazione di questa transizione verso autobus puliti non avverrà senza la volontà di agire sia politicamente che industrialmente.
Per questo motivo, su iniziativa di Valérie Pécresse, è stata firmata una dichiarazione congiunta dalle autorità organizzatrici dei trasporti pubblici delle principali città europee (EMTA), alla presenza del ministro per la transizione ecologica e inclusiva, responsabile dei trasporti, Élisabeth Borne, al fine di riaffermare un'ambizione comune per accelerare concretamente l'adozione da parte delle metropoli europee di autobus puliti nelle aree urbane.
"Dobbiamo muoverci verso una regione a zero emissioni di carbonio e questo riguarda in primo luogo il nostro trasporto pubblico. Oggi, 67 autobus elettrici sono in servizio sulla rete Ile-de-France e quest'anno abbiamo accelerato la transizione verso autobus puliti con oltre 2.000 autobus elettrici puliti o bio-NGV ordinati entro il 2020. Per riuscire e accelerare questa transizione energetica dei nostri autobus nelle grandi città, le autorità europee e l'industria devono essere presenti. Con questa dichiarazione, chiediamo alla Commissione europea nell'ambito del programma Horizon Europe di sostenere sempre più la ricerca e l'innovazione industriale nel settore, compresi meccanismi più flessibili e operativi per finanziare esperimenti e progetti. " ha ribadito Valérie Pécresse.
Île-de-France Mobilités ha anche implementato un'ambiziosa politica per sviluppare nuove forme di mobilità come carpooling, biciclette elettriche, navette autonome e park and ride intorno alle stazioni per mitigare questi fenomeni urbani e migliorare la qualità dell'aria per i residenti dell'Ile-de-France.