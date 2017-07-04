Île-de-France Mobilités crea un servizio di noleggio di biciclette elettriche

La bici elettrica è lo strumento ideale per tutti coloro che sono allergici alle bici "classiche". Permette di andare senza sforzo verso destinazioni dell'ordine di 9 km qualunque sia la topologia del percorso. Ma la sua crescita è ostacolata da un alto costo di acquisto: tra 1500 e 2000 € per una bici robusta che consente tutti gli usi. Di fronte ai 5 milioni di biciclette "classiche" spesso utilizzate come attività per il tempo libero, ci sono solo da 80.000 a 100.000 biciclette elettriche nell'Île-de-France.