Île-de-France Mobilités crea un servizio di noleggio di biciclette elettriche

La bici elettrica è lo strumento ideale per tutti coloro che sono allergici alle bici "classiche". Permette di andare senza sforzo verso destinazioni dell'ordine di 9 km qualunque sia la topologia del percorso. Ma la sua crescita è ostacolata da un alto costo di acquisto: tra 1500 e 2000 € per una bici robusta che consente tutti gli usi. Di fronte ai 5 milioni di biciclette "classiche" spesso utilizzate come attività per il tempo libero, ci sono solo da 80.000 a 100.000 biciclette elettriche nell'Île-de-France.

6 mesi per testare, 6 mesi per convincere

Île-de-France Mobilités ha quindi deciso di inventare un nuovo servizio di noleggio di biciclette elettriche. Quest'estate lancerà un bando di gara per mettere a disposizione dei residenti dell'Ile-de-France 20.000 biciclette elettriche per un periodo di almeno 6 mesi. Puoi trovare tutte le informazioni e registrarti sul sito www.veligo-location.fr.

Infografica: Un servizio di noleggio di biciclette elettriche presto in Île-de-France
Île-de-France Mobilité sta pianificando molto presto un servizio di noleggio di biciclette con assistenza elettrica

Presto un servizio di noleggio bici elettriche. Ideale per brevi spostamenti da 2 a 10 chilometri tra casa e stazione ferroviaria. Incoraggiare i viaggiatori a lasciare i loro veicoli a motore in garage. Associato al parcheggio custodito Véligo. Biciclette elettriche disponibili per l'affitto.

L'obiettivo del servizio Véligo Location è quello di offrire un sistema di abbonamento mensile che può essere rimborsato al 50% dal datore di lavoro (nel contesto dei viaggi intermodali). Il prezzo dell'abbonamento, che resta da determinare in particolare in base alle risposte fornite al bando di gara dai produttori, è destinato ad essere incentivante e accessibile al maggior numero di profili di ciclisti.

Île-de-France Mobilités desidera raggiungere una tariffa massima di € 40 al mese per l'utente prima della detrazione del rimborso da parte del datore di lavoro. È inoltre allo studio l'adeguamento di una tariffa per gli utenti non salariati che non possono beneficiare di tale rimborso.

Il servizio fornirà ai residenti dell'Ile-de-France una bicicletta di buona qualità che possono noleggiare sotto la loro responsabilità. Si prevede che sarà implementato nella prima metà del 2019.

Bici elettrica ferma
La bici elettrica, Véligo Location per i residenti dell'Ile-de-France