Île-de-France Mobilités crea un servizio di noleggio di biciclette elettriche
La bici elettrica è lo strumento ideale per tutti coloro che sono allergici alle bici "classiche". Permette di andare senza sforzo verso destinazioni dell'ordine di 9 km qualunque sia la topologia del percorso. Ma la sua crescita è ostacolata da un alto costo di acquisto: tra 1500 e 2000 € per una bici robusta che consente tutti gli usi. Di fronte ai 5 milioni di biciclette "classiche" spesso utilizzate come attività per il tempo libero, ci sono solo da 80.000 a 100.000 biciclette elettriche nell'Île-de-France.
6 mesi per testare, 6 mesi per convincere
Île-de-France Mobilités ha quindi deciso di inventare un nuovo servizio di noleggio di biciclette elettriche. Quest'estate lancerà un bando di gara per mettere a disposizione dei residenti dell'Ile-de-France 20.000 biciclette elettriche per un periodo di almeno 6 mesi. Puoi trovare tutte le informazioni e registrarti sul sito www.veligo-location.fr.
Presto un servizio di noleggio bici elettriche. Ideale per brevi spostamenti da 2 a 10 chilometri tra casa e stazione ferroviaria. Incoraggiare i viaggiatori a lasciare i loro veicoli a motore in garage. Associato al parcheggio custodito Véligo. Biciclette elettriche disponibili per l'affitto.
L'obiettivo del servizio Véligo Location è quello di offrire un sistema di abbonamento mensile che può essere rimborsato al 50% dal datore di lavoro (nel contesto dei viaggi intermodali). Il prezzo dell'abbonamento, che resta da determinare in particolare in base alle risposte fornite al bando di gara dai produttori, è destinato ad essere incentivante e accessibile al maggior numero di profili di ciclisti.
Île-de-France Mobilités desidera raggiungere una tariffa massima di € 40 al mese per l'utente prima della detrazione del rimborso da parte del datore di lavoro. È inoltre allo studio l'adeguamento di una tariffa per gli utenti non salariati che non possono beneficiare di tale rimborso.
Il servizio fornirà ai residenti dell'Ile-de-France una bicicletta di buona qualità che possono noleggiare sotto la loro responsabilità. Si prevede che sarà implementato nella prima metà del 2019.