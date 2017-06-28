Île-de-France Mobilités svela la nuova mappa degli autobus parigini

52 righe modificate, 4 create

Il risultato è una rete più semplice, adattata alle reali esigenze degli abitanti, con nuovi quartieri serviti, soprattutto nella zona est di Parigi. Più della metà delle linee parigine "a due cifre" saranno modificate (46 su 60) e saranno create 4 nuove linee: 45 da Concorde a Aubervilliers / St-Denis; 59 de Clamart-Percy a Place d'Italie; 71 de Porte de la Villette alla Bibliothèque François-Mitterrand; 77 da Joinville-le-Pont a Gare de Lyon.



Una richiesta importante da parte dei residenti dell'Ile-de-France era quella di migliorare il collegamento tra Parigi e i comuni limitrofi. Così, anche 6 linee di autobus "a 3 cifre" saranno modificate e quattro di queste linee saranno estese a Parigi creando nuovi servizi: queste sono le linee 163, 201, 215 e 325. La mappa prima/dopo e i dettagli delle modifiche possono essere consultati tramite questo link