Île-de-France Mobilités svela la nuova mappa degli autobus parigini
Dal 1950, la struttura della rete di autobus a Parigi non è cambiata (percorsi, capolinea, ecc.). La densità dei servizi di autobus nei quartieri centrali è ora molto elevata, mentre le attività e la popolazione si sono sviluppate principalmente nei quartieri periferici. Nell'ambito del Grand Paris des Bus, Île-de-France Mobilités, insieme alla città di Parigi e alla RATP, ha avviato un progetto di ristrutturazione di questa rete di autobus, che è stato presentato e lavorato con i residenti dell'Ile-de-France, i funzionari eletti e le associazioni degli utenti durante un'ampia consultazione pubblica iniziata nell'ottobre 2016
52 righe modificate, 4 create
Il risultato è una rete più semplice, adattata alle reali esigenze degli abitanti, con nuovi quartieri serviti, soprattutto nella zona est di Parigi. Più della metà delle linee parigine "a due cifre" saranno modificate (46 su 60) e saranno create 4 nuove linee: 45 da Concorde a Aubervilliers / St-Denis; 59 de Clamart-Percy a Place d'Italie; 71 de Porte de la Villette alla Bibliothèque François-Mitterrand; 77 da Joinville-le-Pont a Gare de Lyon.
Una richiesta importante da parte dei residenti dell'Ile-de-France era quella di migliorare il collegamento tra Parigi e i comuni limitrofi. Così, anche 6 linee di autobus "a 3 cifre" saranno modificate e quattro di queste linee saranno estese a Parigi creando nuovi servizi: queste sono le linee 163, 201, 215 e 325. La mappa prima/dopo e i dettagli delle modifiche possono essere consultati tramite questo link
Inizio dei lavori per l'attuazione
Nei prossimi mesi, la città di Parigi e le città limitrofe devono apportare i necessari miglioramenti stradali (incroci, corsie preferenziali, nuovi terminal, nuove fermate, ecc.) per ciascuna delle linee. Inoltre, saranno necessari autobus aggiuntivi per raggiungere il livello di offerta desiderato.
Infine, Ile-de-France Mobilités desidera attuare un accordo con la città di Parigi, la prefettura di Parigi e la RATP per garantire il rispetto degli sviluppi futuri ed esistenti (corsie degli autobus, fermate degli autobus, ecc.) in modo che gli autobus circolino meglio oggi.