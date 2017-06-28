Île-de-France Mobilités amplia il pubblico supportato dal trasporto scolastico

Adattarsi alla scolarizzazione del bambino

Île-de-France Mobilités ha voluto estendere il sostegno a tutti gli studenti dall'inizio dell'anno scolastico a settembre. Pertanto, saranno interessati gli studenti in alternanza e tutti coloro che seguono una formazione riconosciuta dallo Stato. D'ora in poi, tutti gli spostamenti di alunni e studenti in alternanza (apprendistato o contratto di professionalizzazione) saranno coperti, compresi i viaggi verso il luogo di apprendimento, e non più solo i viaggi verso la scuola.



Sono interessati anche gli studenti delle scuole di business, delle scuole di belle arti, delle scuole di formazione degli avvocati, di alcune scuole di ingegneria, delle scuole di salute.