Île-de-France Mobilités amplia il pubblico supportato dal trasporto scolastico
Il trasporto scolastico adattato consente a più di 10.000 residenti dell'Ile-de-France ogni anno di raggiungere la loro scuola. Questo servizio specifico, svolto con veicoli di piccola capacità e adattato alle esigenze degli studenti, viene effettuato porta a porta in base agli orari delle lezioni.
Adattarsi alla scolarizzazione del bambino
Île-de-France Mobilités ha voluto estendere il sostegno a tutti gli studenti dall'inizio dell'anno scolastico a settembre. Pertanto, saranno interessati gli studenti in alternanza e tutti coloro che seguono una formazione riconosciuta dallo Stato. D'ora in poi, tutti gli spostamenti di alunni e studenti in alternanza (apprendistato o contratto di professionalizzazione) saranno coperti, compresi i viaggi verso il luogo di apprendimento, e non più solo i viaggi verso la scuola.
Sono interessati anche gli studenti delle scuole di business, delle scuole di belle arti, delle scuole di formazione degli avvocati, di alcune scuole di ingegneria, delle scuole di salute.
Semplificare l'accesso agli scuolabus
45.000 studenti utilizzano uno degli 880 percorsi di scuolabus istituiti da Île-de-France Mobilités. Una delle condizioni per beneficiare di questo servizio è essere domiciliati a 3 km o più dalla scuola. Una regola che può essere fonte di complicazioni per le famiglie che vivono ai margini di questi 3 km.
Île-de-France Mobilités ha deciso di allentare questa regola, consentendo agli studenti iscritti a un gruppo educativo intercomunale (RPI) o il cui percorso pedonale è insufficiente o inesistente, di beneficiare di un circuito speciale, anche se vivono a meno di 3 km dalla loro scuola.