Île-de-France Mobilités e Kéolis testeranno il nuovo autobus elettrico Alstom-NTL sulla rete Versailles-Vélizy
Nell'ambito del Grand Paris des Bus, Valérie Pécresse, Presidente di Île-de-France Mobilités (ex STIF) e Presidente della Regione Île-de-France, ha deciso di sviluppare una rete di autobus puliti fissando l'obiettivo che gli autobus e i pullman della flotta Ile-de-France siano per il 30% puliti entro il 2020 e per il 100% entro il 2025 nelle aree più densamente inquinate (ibridi, completamente elettrico o bio-NGV). Per raggiungere questo ambizioso obiettivo, Île-de-France Mobilités sta sperimentando con operatori e produttori soluzioni tecnologiche innovative che possono essere implementate in modo più massiccio nei prossimi anni.
Bus elettrico: un nuovo dispiegamento sulla linea 23 della rete di autobus Versailles-Vélizy
Île-de-France Mobilités ha deciso di implementare sulla linea 23 della rete di autobus Versailles-Vélizy, che collega Versailles Europe e Vélizy 2, la nuova soluzione di mobilità 100% elettrica chiamata Aptis progettata da Alstom e dalla sua controllata NTL.
Questa implementazione si basa su una partnership tra Île-de-France Mobilités, l'intercomunale Versailles Grand Parc e il gruppo KEOLIS, operatore della rete Versailles-Vélizy.
Il primo veicolo entrerà a far parte della rete Versailles-Vélizy a maggio 2017 e poi, dopo una serie di test, sarà messo in servizio commerciale sulla linea 23 per un periodo di un anno a partire da settembre 2017.
La linea 23 della rete Vélizy trasporta 1.300 passeggeri al giorno e fornisce un collegamento diretto tra il centro commerciale e commerciale di Vélizy 2 e il centro della città di Versailles (Versailles Europe). Questa linea di 13 km attraversa il cuore dei quartieri residenziali di Vélizy e prende l'Avenue de Paris che conduce alla Reggia di Versailles e all'Hôtel de Ville.
Per un anno, Île-de-France Mobilités e KEOLIS hanno testato la tecnologia "full autonomy", la ricarica in deposito durante la notte e valuteranno il funzionamento della tecnologia elettrica di ALSTOM in condizioni operative reali (il consumo energetico dell'autobus e la sua ricarica, il comportamento delle batterie e il funzionamento dell'alimentazione al deposito) ma anche la manutenzione sugli aspetti meccanici ed elettrici e infine il modello economico e i costi operativi del veicolo. Il traffico commerciale di questa linea 100% elettrica è stato lanciato nel settembre 2017.
È stata anche l'occasione per inaugurare il nuovo deposito di autobus di nuova generazione a Vélizy-Villacoublay, che sarà in grado di mantenere sia i veicoli diesel esistenti che i veicoli di nuova generazione (ibridi ed elettrici).
Questo dispiegamento fa parte della deliberazione del 6 dicembre 2016 sul Grand Paris des Bus adottata dal Consiglio di Île-de-France Mobilités e della strategia di transizione energetica che il gruppo KEOLIS sta implementando proponendo soluzioni innovative alle autorità organizzatrici.