Île-de-France Mobilités e Kéolis testeranno il nuovo autobus elettrico Alstom-NTL sulla rete Versailles-Vélizy

La linea 23 della rete Vélizy trasporta 1.300 passeggeri al giorno e fornisce un collegamento diretto tra il centro commerciale e commerciale di Vélizy 2 e il centro della città di Versailles (Versailles Europe). Questa linea di 13 km attraversa il cuore dei quartieri residenziali di Vélizy e prende l'Avenue de Paris che conduce alla Reggia di Versailles e all'Hôtel de Ville.

Per un anno, Île-de-France Mobilités e KEOLIS hanno testato la tecnologia "full autonomy", la ricarica in deposito durante la notte e valuteranno il funzionamento della tecnologia elettrica di ALSTOM in condizioni operative reali (il consumo energetico dell'autobus e la sua ricarica, il comportamento delle batterie e il funzionamento dell'alimentazione al deposito) ma anche la manutenzione sugli aspetti meccanici ed elettrici e infine il modello economico e i costi operativi del veicolo. Il traffico commerciale di questa linea 100% elettrica è stato lanciato nel settembre 2017.

È stata anche l'occasione per inaugurare il nuovo deposito di autobus di nuova generazione a Vélizy-Villacoublay, che sarà in grado di mantenere sia i veicoli diesel esistenti che i veicoli di nuova generazione (ibridi ed elettrici).

Questo dispiegamento fa parte della deliberazione del 6 dicembre 2016 sul Grand Paris des Bus adottata dal Consiglio di Île-de-France Mobilités e della strategia di transizione energetica che il gruppo KEOLIS sta implementando proponendo soluzioni innovative alle autorità organizzatrici.