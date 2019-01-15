Île-de-France Mobilités e RATP affidano a CAF il programma di rinnovamento dei treni RER A

Il contratto riguarda gli studi e la ristrutturazione dei 43 convogli MI2N per un importo di 121,3 milioni di euro. Questa ristrutturazione, interamente finanziata da Île-de-France Mobilités (di cui il 50% attraverso il contratto con RATP), garantirà la coerenza dei treni utilizzati sulla linea e contribuirà a migliorare il comfort per i passeggeri che utilizzano la linea A.

Il nuovo layout delle carrozze consentirà di offrire ai passeggeri una nuova atmosfera interna (rivestimento interno, nuovi rivestimenti del pavimento, sostituzione dei sedili, illuminazione a LED), più moderna e vicina a quella dei treni recenti (MI09) che equipaggiano anche la RER A. I primi treni rinnovati entreranno in servizio nel 2020.

Tutti i treni saranno dotati di sistemi di videoprotezione e schermi informativi per i passeggeri e saranno attrezzati per consentire alle persone a mobilità ridotta di comunicare con l'agente di guida.

Questa ristrutturazione fa parte del piano di modernizzazione dei treni dell'Ile-de-France lanciato da Valérie Pécresse presidente della Regione Ile-de-France e IDFM, che prevede di rinnovare o acquistare più di 700 treni per migliorare la regolarità delle linee e offrire più comfort ai passeggeri.

