Île-de-France Mobilités e RATP: un nuovo contratto al servizio dei passeggeri
L'accordo tra Île-de-France Mobilités e RATP fino alla fine del 2024 è stato approvato dal Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités il 14 aprile 2021. Al centro di quest'ultimo impegno prima dell'apertura alla concorrenza della rete di autobus di Parigi e della periferia interna: la qualità del servizio, la percezione dei passeggeri e la modernizzazione della rete.
Attrezzature rinnovate, servizi migliorati: investimenti in aumento
Poiché una rete di trasporto ben funzionante è una rete rinnovata e innovativa, Île-de-France Mobilités si impegna con questo nuovo contratto a investire 1,6 miliardi di euro all'anno. Questo è 4 volte di più rispetto al contratto precedente. Questi investimenti saranno utilizzati per finanziare, in particolare, il rinnovo del materiale rotabile (RER B e tram T1 in particolare), la fine degli autobus diesel e lo sviluppo di ecostazioni, l'accelerazione dell'intermodalità con l'eventuale creazione di 10.000 posti auto per biciclette, o anche per migliorare le condizioni di accoglienza dei passeggeri nelle stazioni e stazioni.
FOCUS
Scatti puliti! 60M€ dedicati alla pulizia nelle stazioni, questa è l'operazione "Coups de propre". Obiettivo: il rapido potenziamento di una dozzina di stazioni e la creazione di 100 servizi igienici nelle stazioni entro il 2024.
Sanzioni e incentivi: i viaggiatori pesano 10 volte di più
Le sanzioni e gli incentivi finanziari sono stati notevolmente aumentati attorno a un unico obiettivo: migliorare la qualità del servizio fornito. Così la busta bonus/malus viene moltiplicata per 4 per arrivare a 100M€/anno, il 25% dei quali sarà direttamente correlato alla percezione dei viaggiatori , in particolare sui loro sentimenti in termini di pulizia, sui danni (tag) o sulla cura durante i lavori. Il peso dei viaggiatori nell'assegnazione di bonus o penalità viene quindi moltiplicato per 10 con una dotazione di 25 milioni di euro, contro i 2,5 milioni di euro del contratto precedente.
Infografica sul contratto RATP x Île-de-France Mobilités
Comunicazione, regolarità, sicurezza: indicatori al servizio di "viaggi migliori"
Al centro del contratto con RATP, gli indicatori di performance sono associati a incentivi finanziari. Obiettivo: offrire ai viaggiatori la migliore esperienza, durante tutto il loro viaggio.
Quest'anno stanno emergendo nuovi indicatori, come le informazioni in tempo reale sui tempi di ritorno in servizio di ascensori o scale mobili, la regolarità nelle ore non di punta in metropolitana, la sicurezza, il comfort di guida a bordo di tram e autobus, la disponibilità di protezione video a bordo delle metropolitane, RER e tram...
Di tutti gli obiettivi richiesti alla RATP, tre quarti sono stati migliorati, come l'informazione dinamica dei passeggeri a bordo dei treni, la pulizia nelle stazioni e sui treni o la qualità del contatto con i passeggeri. Inoltre, in considerazione dell'aumento del volume di lavoro sulla rete ferroviaria nell'Île-de-France, è stato richiesto un sistema specifico per monitorare e controllare la qualità dell'assistenza ai passeggeri durante i lavori.
Informazioni ai passeggeri: tempo reale e supporto
Poiché l'informazione dei passeggeri è al centro delle missioni di trasporto, gli investimenti consentiranno di conoscere in tempo reale la disponibilità di attrezzature (scale mobili, ascensori, ecc.) o il carico a bordo dei veicoli. Anche lo sviluppo di soluzioni di guida negli spazi interni, in particolare per aiutare le persone con mobilità ridotta, è previsto in questo nuovo contratto.
Trasporto sicuro
Le risorse della RATP sono rafforzate per garantire la sicurezza dei passeggeri: il personale del GPSR sarà rafforzato (23 agenti aggiuntivi) e la RATP farà un maggiore uso della sicurezza privata (in totale più di 100 agenti) al fine di offrire una gamma completa di servizi di sicurezza. Île de France Mobilités chiede alla RATP di intensificare la lotta contro le molestie nei trasporti.
Rimborsi automatici
Come per il contratto tra Île-de-France Mobilités e SNCF, questo accordo conferma il rimborso automatico degli abbonamenti in caso di malfunzionamento, in particolare in caso di sciopero.
Sulle RER A e B, il calcolo dei bonus/malus viene ora effettuato settimanalmente, con obiettivi per ramo e non più per linea. Nella metropolitana, questo calcolo è mensile, con indicatori migliorati per le linee automatiche e semiautomatiche.
Su RER, se la puntualità è inferiore all'80% durante:
- da 3 a 5 mesi interi (non necessariamente continuativi) nell'arco dell'anno solare: rimborso fino a metà mensile;
- da 6 a 9 mesi interi (non necessariamente continuativi) nell'arco dell'anno solare: rimborso fino a una tariffa mensile;
- più di 9 mesi interi (non necessariamente continuativi) nell'arco dell'anno solare: rimborso fino a una somma forfettaria mensile e mezza.
In caso di sciopero, se il servizio minimo non viene svolto, il rimborso sarà sistematico. E per la prima volta, se il servizio minimo non viene effettuato solo su un ramo della metropolitana fuori Parigi, gli utenti interessati saranno rimborsati, cosa che prima non accadeva.