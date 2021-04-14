Île-de-France Mobilités e RATP: un nuovo contratto al servizio dei passeggeri

L'accordo tra Île-de-France Mobilités e RATP fino alla fine del 2024 è stato approvato dal Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités il 14 aprile 2021. Al centro di quest'ultimo impegno prima dell'apertura alla concorrenza della rete di autobus di Parigi e della periferia interna: la qualità del servizio, la percezione dei passeggeri e la modernizzazione della rete.

Attrezzature rinnovate, servizi migliorati: investimenti in aumento

Poiché una rete di trasporto ben funzionante è una rete rinnovata e innovativa, Île-de-France Mobilités si impegna con questo nuovo contratto a investire 1,6 miliardi di euro all'anno. Questo è 4 volte di più rispetto al contratto precedente. Questi investimenti saranno utilizzati per finanziare, in particolare, il rinnovo del materiale rotabile (RER B e tram T1 in particolare), la fine degli autobus diesel e lo sviluppo di ecostazioni, l'accelerazione dell'intermodalità con l'eventuale creazione di 10.000 posti auto per biciclette, o anche per migliorare le condizioni di accoglienza dei passeggeri nelle stazioni e stazioni.