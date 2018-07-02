Île-de-France Mobilités sta cambiando il layout interno degli autobus per migliorare il comfort dei passeggeri
1 – Un nuovo standard di comfort per tutti gli autobus dell'Ile-de-France
- Più sicurezza grazie alle telecamere e all'illuminazione rinforzata, anche sotto i sedili.
- Facile circolazione all'interno dell'autobus con un corridoio centrale più ampio e una terza porta di uscita
- Più comfort: prese USB, supporti per persone in piedi, sedili pieghevoli, spazi per oggetti ingombranti, comfort dei sedili e lavoro sulla luce
- Maggiore accessibilità con spazi differenziati e chiaramente identificati per sedie a rotelle e passeggini e sedili riservati a persone fragili di un altro colore per consentire una rapida identificazione
- Informazioni ai passeggeri più chiare e omogenee grazie a un'identità comune (segnaletica, marcatori e codici comuni in tutti gli autobus) e alla possibilità di trasmettere messaggi sonori (ad esempio per ricordare loro la possibilità di fermarsi su richiesta la sera)
- Maggiore pulizia grazie a materiali progettati per essere facili da mantenere.
2 – Economie di scala
Île-de-France Mobilités sta attualmente finanziando il rinnovo da parte degli operatori delle loro flotte, che rappresentano un totale di 9.500 autobus nell'Île-de-France. Il processo di standardizzazione delle attrezzature che contribuiscono al comfort del viaggiatore ha molti vantaggi operativi ed economici:
- Manutenzione semplificata (pezzi di ricambio standardizzati),
- Funzionamento facilitato: i veicoli sono gli stessi ovunque, il che facilita la gestione delle evoluzioni operative (rinforzi puntuali, guasti, ...)
- Economie di scala: la produzione in grandi serie limita le referenze e consente di acquisire a un costo inferiore.
3 – Una riflessione per anticipare l'arrivo della concorrenza
Le reti di trasporto nell'Île-de-France devono costituire un'unica rete di trasporti. Île-de-France Mobilités è il garante della qualità del servizio fornito.
Il calendario per la gara d'appalto tra gli operatori dei trasporti è fissato dalla legge:
- 2021 per gli autobus della periferia interna
- 2024 per gli autobus RATP
4 – Un design comune a tutti gli autobus dell'Ile-de-France
Con una livrea nei colori di Île-de-Mobilités per tutti i nuovi autobus e specifiche comuni per il design degli interni degli autobus per i prossimi mercati, Île-de-France Mobilités ha definito un design comune per tutti gli autobus nella regione Ile-de-France, che contribuisce a rafforzare l'identità del trasporto pubblico nell'Île-de-France.
Zoom: l'esempio del tessuto Île-de-France Mobilités
Una gamma di 16 colori è stata definita da Île-de-France Mobilités, che ora equipaggerà tutti i treni, le metropolitane, gli autobus e i tram con varie combinazioni di colori a seconda del progetto.
Diversi obiettivi per questo approccio:
- Efficienza economica: razionalizzazione degli ordini di tessuti e industrializzazione di una singola gamma di tessuti invece delle decine attuali
- Facilità di rifornimento, manutenzione e stoccaggio per i vettori
- Definizione di standard qualitativi omogenei ed efficienti per la composizione del tessuto (resistenza all'usura, facilità di pulizia...)
- Sviluppo di una coerenza per la rete agli occhi dei viaggiatori
Il motivo ("Territorio") di questo tessuto è stato scelto dai residenti dell'Ile-de-France nel luglio 2017 durante una consultazione su Internet: questo motivo (tra tre scelte) ha ottenuto il 43% dei voti dei 70.000 residenti dell'Ile-de-France che si sono recati sul sito dedicato alla consultazione.
Il motivo è composto da linee colorate, simili alle linee della rete di trasmissione, che si sovrappongono su uno sfondo tono su tono.
Aria condizionata negli autobus
La questione del comfort e in particolare "Il comfort climatico" non è una questione secondaria, è al centro delle preoccupazioni di Île-de-France Mobilités al fine di migliorare le condizioni di trasporto per tutti i residenti dell'Ile-de-France.
• Grazie al massiccio rinnovamento dei treni lanciato con la rivoluzione dei trasporti (il 67% dei 708 treni è già stato ordinato), l'aria condizionata nei treni aumenterà notevolmente.
• Nelle metropolitane, i treni delle linee 1, 2, 5, 9 beneficiano di ventilazione refrigerata così come parte di quelli della linea 14. È in corso il rinnovo dei treni delle altre linee, a partire dalla linea 4 e dalla linea 11, che beneficeranno anche della ventilazione refrigerata.
• Tutte le linee del tram sono dotate di aria condizionata tranne il tram 1. Ma il rinnovo dei treni è previsto per il 2022.
• Dal 2019, i nuovi autobus acquistati da Île-de-France Mobilités saranno dotati di aria condizionata morbida.
Questa decisione fa seguito al lavoro intrapreso in consultazione con FNAUT, volto a definire le condizioni climatiche di comfort adatte ai diversi tipi di autobus.
I produttori saranno invitati a presentare proposte ottimizzate per la ventilazione refrigerata nei prossimi bandi di gara.
Questo progetto di climatizzazione negli autobus fa parte di un desiderio più ampio di migliorare il comfort negli autobus nell'Île-de-France con una riflessione completa sul design degli interni degli autobus.