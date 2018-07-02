Île-de-France Mobilités sta cambiando il layout interno degli autobus per migliorare il comfort dei passeggeri

Zoom: l'esempio del tessuto Île-de-France Mobilités

Una gamma di 16 colori è stata definita da Île-de-France Mobilités, che ora equipaggerà tutti i treni, le metropolitane, gli autobus e i tram con varie combinazioni di colori a seconda del progetto.

Diversi obiettivi per questo approccio:

Efficienza economica: razionalizzazione degli ordini di tessuti e industrializzazione di una singola gamma di tessuti invece delle decine attuali

Facilità di rifornimento, manutenzione e stoccaggio per i vettori

Definizione di standard qualitativi omogenei ed efficienti per la composizione del tessuto (resistenza all'usura, facilità di pulizia...)

Sviluppo di una coerenza per la rete agli occhi dei viaggiatori

Il motivo ("Territorio") di questo tessuto è stato scelto dai residenti dell'Ile-de-France nel luglio 2017 durante una consultazione su Internet: questo motivo (tra tre scelte) ha ottenuto il 43% dei voti dei 70.000 residenti dell'Ile-de-France che si sono recati sul sito dedicato alla consultazione.

Il motivo è composto da linee colorate, simili alle linee della rete di trasmissione, che si sovrappongono su uno sfondo tono su tono.