Île-de-France Mobilités investe altri 929 milioni di euro per rendere accessibili le stazioni della regione Ile-de-France

Passeggeri in arrivo su scale mobili e scale per accedere ai trasporti pubblici
Scale mobili, scale e ascensore all'ingresso della stazione

Questa accessibilità consiste nell'allestimento di ascensori, scale mobili, rampe di accesso, sedie nelle aree di attesa, fari sonori, strisce tattili per svegliarsi alla vigilanza...

"Stiamo davvero mettendo i mezzi sul tavolo per fornire un servizio di qualità e accessibile a ciascuno dei nostri viaggiatori. Si tratta ovviamente di persone in sedia a rotelle, ma anche di genitori con passeggini, donne incinte e anziani. Île-de-France Mobilités sta mantenendo i suoi impegni finanziari e conto sugli operatori per continuare a fare tutto il possibile per rispettare le scadenze stabilite e finalizzare la costruzione di tutte queste stazioni entro il 2024. " spiega Valérie Pécresse, Presidente di Île-de-France Mobilités e della Regione Île-de-France.

Ascensore per la stazione ferroviaria per accedere ai mezzi pubblici
Ascensore all'ingresso della stazione

Inoltre, il servizio di assistenza per i passeggeri disabili sarà ora lo stesso in tutte le stazioni dell'Ile-de-France dal 1° gennaio 2018. Consisterà nel fornire assistenza in stazione a qualsiasi persona disabile che desideri accedere al proprio treno tra le 6:30 e le 20:00 nei giorni feriali. Al di fuori di questi orari, questa assistenza online deve essere prenotata tramite Vianavigo.fr o telefonicamente al numero 09 70 82 41 42.

Questo lavoro è finanziato al 50% da Île-de-France Mobilités, al 25% dalla Regione Île-de-France e al 25% da SNCF. Nel 2019, 172 stazioni nell'Île-de-France saranno accessibili.

Cancelli di convalida per l'accesso ai trasporti pubblici
