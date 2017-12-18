Île-de-France Mobilités investe altri 929 milioni di euro per rendere accessibili le stazioni della regione Ile-de-France

Questa accessibilità consiste nell'allestimento di ascensori, scale mobili, rampe di accesso, sedie nelle aree di attesa, fari sonori, strisce tattili per svegliarsi alla vigilanza...

"Stiamo davvero mettendo i mezzi sul tavolo per fornire un servizio di qualità e accessibile a ciascuno dei nostri viaggiatori. Si tratta ovviamente di persone in sedia a rotelle, ma anche di genitori con passeggini, donne incinte e anziani. Île-de-France Mobilités sta mantenendo i suoi impegni finanziari e conto sugli operatori per continuare a fare tutto il possibile per rispettare le scadenze stabilite e finalizzare la costruzione di tutte queste stazioni entro il 2024. " spiega Valérie Pécresse, Presidente di Île-de-France Mobilités e della Regione Île-de-France.