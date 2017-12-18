Île-de-France Mobilités investe altri 929 milioni di euro per rendere accessibili le stazioni della regione Ile-de-France
Questa accessibilità consiste nell'allestimento di ascensori, scale mobili, rampe di accesso, sedie nelle aree di attesa, fari sonori, strisce tattili per svegliarsi alla vigilanza...
"Stiamo davvero mettendo i mezzi sul tavolo per fornire un servizio di qualità e accessibile a ciascuno dei nostri viaggiatori. Si tratta ovviamente di persone in sedia a rotelle, ma anche di genitori con passeggini, donne incinte e anziani. Île-de-France Mobilités sta mantenendo i suoi impegni finanziari e conto sugli operatori per continuare a fare tutto il possibile per rispettare le scadenze stabilite e finalizzare la costruzione di tutte queste stazioni entro il 2024. " spiega Valérie Pécresse, Presidente di Île-de-France Mobilités e della Regione Île-de-France.
Inoltre, il servizio di assistenza per i passeggeri disabili sarà ora lo stesso in tutte le stazioni dell'Ile-de-France dal 1° gennaio 2018. Consisterà nel fornire assistenza in stazione a qualsiasi persona disabile che desideri accedere al proprio treno tra le 6:30 e le 20:00 nei giorni feriali. Al di fuori di questi orari, questa assistenza online deve essere prenotata tramite Vianavigo.fr o telefonicamente al numero 09 70 82 41 42.
Questo lavoro è finanziato al 50% da Île-de-France Mobilités, al 25% dalla Regione Île-de-France e al 25% da SNCF. Nel 2019, 172 stazioni nell'Île-de-France saranno accessibili.