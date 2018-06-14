Île-de-France Mobilités investe nel futuro dell'informazione ai passeggeri insieme ai leader dei trasporti e della ricerca

Questi due progetti consentiranno lo sviluppo di nuovi servizi digitali per ottimizzare e facilitare gli spostamenti quotidiani dei residenti dell'Ile-de-France grazie alla fornitura di informazioni affidabili, in tempo reale e predittive su tutte le loro modalità di trasporto individuale e collettivo. Nessuna soluzione disponibile oggi sul mercato offre tutte queste funzionalità attraverso un unico strumento.