Île-de-France Mobilités investe nel futuro dell'informazione ai passeggeri insieme ai leader dei trasporti e della ricerca
Questi due progetti consentiranno lo sviluppo di nuovi servizi digitali per ottimizzare e facilitare gli spostamenti quotidiani dei residenti dell'Ile-de-France grazie alla fornitura di informazioni affidabili, in tempo reale e predittive su tutte le loro modalità di trasporto individuale e collettivo. Nessuna soluzione disponibile oggi sul mercato offre tutte queste funzionalità attraverso un unico strumento.
Informazioni aumentate per i passeggeri (IVA). Indicatori predittivi delle reti di trasporto. Pianificatore di percorso che integra indicatori predittivi. Applicazione mobile basata sull'intelligenza artificiale. Studi comportamentali e simulazione della folla.
Nel giugno 2016, Île-de-France Mobilités ha lanciato il programma Smart Navigo, una roadmap digitale per lo sviluppo di servizi digitali innovativi. L'obiettivo è facilitare la vita quotidiana dei residenti dell'Ile-de-France, in particolare aiutandoli a scegliere le modalità di viaggio più adatte alle loro esigenze tra tutte le forme di mobilità disponibili. Per sviluppare questi servizi, Île-de-France Mobilités deve garantire un accesso semplice a informazioni di qualità per i passeggeri.
I due progetti di ricerca IVA (Augmented Passenger Information) e M2i (Integrated Mobility in Île-de-France) si inseriscono in questa ambizione con lo sviluppo di un servizio di informazione ai passeggeri di riferimento per ferrovia e strada in tutta la Regione. Grazie all'utilizzo di strumenti di calcolo predittivo e di intelligenza artificiale, si tratta di fornire in tempo reale le migliori soluzioni di trasporto possibili per un viaggio, tutte le modalità di trasporto combinate. Questi progetti rappresentano un budget totale di oltre 15 milioni di euro, di cui 1,1 milioni finanziati da Île-de-France Mobilités, realizzati in 4 anni.