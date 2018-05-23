Île-de-France Mobilités, Regione Île-de-France e SNCF intensificano i lavori di accessibilità delle stazioni

Le strutture intraprese, di grande importanza per le persone a mobilità ridotta, avvantaggiano in realtà tutti i viaggiatori. Contribuiscono anche a facilitare gli spostamenti nelle stazioni, mentre il numero di passeggeri che vi transitano, attualmente stimato in oltre 3,2 milioni ogni giorno, continua ad aumentare.

Ad oggi, circa la metà del programma di 209 stazioni è già stato completato. Passando da uno sforzo finanziario annuale di 135 milioni di euro negli ultimi due anni a 190 milioni di euro in corso, Île-de-France Mobilités, la Regione Île-de-France e SNCF intendono accelerare l'implementazione di soluzioni di accessibilità per facilitare la vita quotidiana dei residenti dell'Ile-de-France e semplificare l'accesso ai trasporti per tutti. In media, 17 stazioni sono rese accessibili ogni anno, ovvero una stazione ogni tre settimane per una fine del programma di lavoro nel 2024.

LA GARE DES VALLÉES (LINEA L) È UNO DEI PRINCIPALI PROGETTI RECENTEMENTE COMPLETATI.

I lavori, che corrispondono a un investimento di 13 milioni di euro, hanno permesso di creare importanti infrastrutture: in particolare una passerella, dotata di ascensori, che collega i quartieri dei tre comuni di Colombes, La Garenne-Colombes e Bois Colombes, facilitando al contempo l'accesso ai treni per le persone a mobilità ridotta.

Oltre a questo lavoro, ci sono nuove strutture che faciliteranno la vita quotidiana degli utenti della stazione: uno spazio di lavoro nella stazione Work & Station e un servizio di ricovero sicuro per le biciclette Véligo.

Le cifre chiave per rendere accessibile la Gare des Vallées (92):

– Investimento di 13 milioni di euro,

– Creazione di una nuova passerella pedonale e di 3 ascensori per collegare i comuni e accedere alle banchine della stazione,

– Riqualificazione e sostituzione della pavimentazione in asfalto delle banchine,

– Istituzione di strisce di vigilanza,

– Nuova pensilina sulla banchina sul lato fabbricato viaggiatori,

– Sostituzione degli arredi della banchina,

– Aggiornamento dell'illuminazione,

– Conformità della segnaletica.