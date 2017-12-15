Île-de-France Mobilités ordina 20 nuovi treni per la linea 11 della metropolitana di Parigi

Il modello MP14 sarà utilizzato anche sulle linee 4 e 14, ma nella sua versione automatica. Indossando i nuovi colori del trasporto regionale, porterà molti vantaggi come:

  • la presenza di schermi e mappe dinamiche per una migliore informazione dei passeggeri
  • Migliore comfort
  • Limitazione più efficace del rumore
  • consumo energetico ridotto del 20% rispetto ai treni precedenti (illuminazione a LED, frenata elettrica, ecc.)
Nuovo treno della metropolitana MP14 con piattaforma
Nuovo treno della metropolitana MP14 presto sulle linee 4 e 14

L'acquisizione ha un costo di 187,3 milioni di euro, con Île-de-France Mobilités e RATP che condividono equamente il finanziamento del progetto. Va notato che sarà necessario effettuare un secondo ordine per 19 treni aggiuntivi per consentire l'esercizio della linea, i cui lavori di estensione a Rosny Bois-Perrier sono in corso.