Île-de-France Mobilités ordina 20 nuovi treni per la linea 11 della metropolitana di Parigi

L'acquisizione ha un costo di 187,3 milioni di euro, con Île-de-France Mobilités e RATP che condividono equamente il finanziamento del progetto. Va notato che sarà necessario effettuare un secondo ordine per 19 treni aggiuntivi per consentire l'esercizio della linea, i cui lavori di estensione a Rosny Bois-Perrier sono in corso.