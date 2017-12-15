Île-de-France Mobilités ordina 20 nuovi treni per la linea 11 della metropolitana di Parigi
Il modello MP14 sarà utilizzato anche sulle linee 4 e 14, ma nella sua versione automatica. Indossando i nuovi colori del trasporto regionale, porterà molti vantaggi come:
- la presenza di schermi e mappe dinamiche per una migliore informazione dei passeggeri
- Migliore comfort
- Limitazione più efficace del rumore
- consumo energetico ridotto del 20% rispetto ai treni precedenti (illuminazione a LED, frenata elettrica, ecc.)
L'acquisizione ha un costo di 187,3 milioni di euro, con Île-de-France Mobilités e RATP che condividono equamente il finanziamento del progetto. Va notato che sarà necessario effettuare un secondo ordine per 19 treni aggiuntivi per consentire l'esercizio della linea, i cui lavori di estensione a Rosny Bois-Perrier sono in corso.