Île-de-France Mobilités avvia una procedura di compensazione per i passeggeri della RER A e B
Un incidente di costruzione aveva interrotto il servizio RER A tra La Défense e Auber per tre giorni, vale a dire il 30, 31 ottobre e 1 novembre, mentre il traffico RER B era stato molto perturbato per 9 mesi a causa dei lavori sulla linea 15 della metropolitana Grand Paris Express.
Questo è il motivo per cui Île-de-France Mobilités ha deciso di lanciare una misura di compensazione per i passeggeri fortemente colpiti dalle interruzioni su queste due linee.
Come ottenere un rimborso?
I viaggiatori con pacchetti Navigo e Imagine R saranno interessati da questa misura. Le persone rimborsate dovranno dimostrare un luogo di residenza o di attività professionale situato vicino alle stazioni di una delle due linee, escluse le stazioni situate a Parigi intramuros.
In particolare, per la RER A, i passeggeri titolari di un abbonamento Navigo (annuale o mensile) attivo tra il 30 ottobre e il 1° novembre 2017 saranno rimborsati di 10 euro. L'importo sarà di 5€ per i possessori di un Imagine R.
Per la RER B, i passeggeri che sono sia titolari di Navigo (annuali o mensili) che utenti regolari della RER B tra febbraio e ottobre 2017 saranno rimborsati di € 20. I beneficiari di un pacchetto Imagine R riceveranno un risarcimento di € 10.
Tutti i viaggiatori interessati da questa misura sono invitati a connettersi dal 10 gennaio 2018 all'indirizzo https://mondedommagement.transilien.com/.
Questo è lo stesso sistema già messo in atto nel luglio 2016 quando Valérie Pécresse è stata in grado di ottenere un gesto commerciale a beneficio dei viaggiatori colpiti da forti inondazioni e scioperi.
