Île-de-France Mobilités noleggia due nuovi treni AGC per la linea P

"Questa è un'ottima notizia per i passeggeri della linea P. Mi sono impegnato a trovare soluzioni rapide per questa linea, che è l'ultima linea non elettrificata nell'Île-de-France. Appena arrivato alla presidenza della Regione, ho chiesto alla SNCF di rilanciare il progetto di elettrificazione del ramo di Provins, che è stato ritardato per troppo tempo e che spero sarà commissionato entro la fine del 2020. Ma c'era urgenza per i passeggeri Seine-et-Marnais che non potevano aspettare la fine dei lavori a sud della linea. Questo è il motivo per cui l'arrivo di questi 2 treni ridurrà i ritardi e le cancellazioni dei treni che spesso subiscono da troppo tempo. " spiega Valérie Pécresse.

"La linea P, la linea Seine-et-Marnais, trasporta più di 100.000 passeggeri ogni giorno. La qualità del servizio offerto ai passeggeri sulla linea soffre di apparecchiature obsolete, con la particolarità di avere una flotta elettrica e diesel. Era urgente sostituirli con attrezzature più recenti e ringrazio calorosamente Île de France Mobilités per questa buona notizia per i clienti dell'asse La Ferté Milon – Meaux – Parigi e i nostri team. Questa è una 1a pietra del progetto di trasformazione della linea P che abbiamo lanciato collettivamente con il progetto P+ alla fine dello scorso anno. Un progetto per migliorare il servizio complessivo, a breve termine, adattandolo alle esigenze di viaggio, informazioni ai passeggeri, servizio nelle stazioni ... e proiettandosi ora su come sarà la mobilità in Seine et Marne negli anni a venire. ", dice Alain Krakovitch.