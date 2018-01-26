Île-de-France Mobilités noleggia due nuovi treni AGC sulla linea P
Guarda il video che presenta l'arrivo dei nuovi treni.
Fin dal suo arrivo nel 2016 alla guida della Regione, Valérie Pécresse si era posta l'obiettivo di sbloccare una situazione congelata da troppo tempo. L'arrivo di questi nuovi treni illustra il desiderio di Île-de-France Mobilités di aiutare i passeggeri su questa linea a seguito delle difficoltà quotidiane che incontrano lì (cancellazioni, ritardi, ecc.).
"Questa è un'ottima notizia per i passeggeri della linea P. Mi sono impegnato a trovare soluzioni rapide per questa linea, che è l'ultima linea non elettrificata nell'Île-de-France. Appena arrivato alla presidenza della Regione, ho chiesto alla SNCF di rilanciare il progetto di elettrificazione del ramo di Provins, che è stato ritardato per troppo tempo e che spero sarà commissionato entro la fine del 2020. Ma c'era urgenza per i passeggeri Seine-et-Marnais che non potevano aspettare la fine dei lavori a sud della linea. Questo è il motivo per cui l'arrivo di questi 2 treni ridurrà i ritardi e le cancellazioni dei treni che spesso subiscono da troppo tempo. " spiega Valérie Pécresse.
"La linea P, la linea Seine-et-Marnais, trasporta più di 100.000 passeggeri ogni giorno. La qualità del servizio offerto ai passeggeri sulla linea soffre di apparecchiature obsolete, con la particolarità di avere una flotta elettrica e diesel. Era urgente sostituirli con attrezzature più recenti e ringrazio calorosamente Île de France Mobilités per questa buona notizia per i clienti dell'asse La Ferté Milon – Meaux – Parigi e i nostri team. Questa è una 1a pietra del progetto di trasformazione della linea P che abbiamo lanciato collettivamente con il progetto P+ alla fine dello scorso anno. Un progetto per migliorare il servizio complessivo, a breve termine, adattandolo alle esigenze di viaggio, informazioni ai passeggeri, servizio nelle stazioni ... e proiettandosi ora su come sarà la mobilità in Seine et Marne negli anni a venire. ", dice Alain Krakovitch.
Infografica: Arrivo di 2 nuovi treni AGC sulla linea P. Per far fronte a questa emergenza, Île-de-France Mobilité sta agendo e noleggiando 2 treni dalla regione Grand Est. Treno P, infine, con l'elettrificazione della linea P, 20 nuovi treni e 16 treni rinnovati saranno messi in circolazione entro il 2020. Grazie ai 2 nuovi treni AGC, più affidabilità, più comfort.
Questi nuovi convogli AGC, che non sono più prodotti, funzionano a diesel ed elettrici e offriranno ai passeggeri sull'asse interessato un maggiore comfort : adattabilità alle persone a mobilità ridotta, aria condizionata, protezione video, sistema di informazione ai passeggeri, ecc. Oltre al comfort interno, questi treni AGC consentiranno una migliore fluidità della linea e una maggiore regolarità dei treni al fine di soddisfare le esigenze dei passeggeri. Il funzionamento e la manutenzione di questi treni sono interamente finanziati da Île-de-France Mobilités.
Una volta completati i lavori di elettrificazione sulla diramazione Parigi-Provins, i treni AGC già presenti su questa linea saranno trasferiti a nord per completare le attrezzature di Parigi – La Ferté Milon. Per quanto riguarda l'asse Parigi-Provins, Île-de-France Mobilités sostituirà questi treni AGC con l'arrivo di 20 nuovi residenti dell'Ile-de-France, un'azione che fa parte dell'immenso piano di Valérie Pécresse per modernizzare il materiale rotabile nell'Île-de-France.