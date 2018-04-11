Île-de-France Mobilités istituisce un comitato di esperti sul tema del trasporto pubblico gratuito
Questo comitato sarà presieduto da Jacques Rapoport, ex presidente di SNCF Réseau, che guiderà questa riflessione senza pregiudizi raccogliendo i contributi degli otto dipartimenti dell'Ile-de-France e delle autorità locali interessate. Il relatore designato è Grégoire Marlot, ex direttore strategico di SNCF Réseau e membro della commissione Spinetta.
Tale comitato sarà inoltre composto da:
- Gilles Carrez, deputato LR per Val-de-Marne,
- Gilles Savary, ex deputato PS della Gironda,
- lain Quinet, Vice Direttore Generale di SNCF Réseau,
- Marc Pélissier, segretario generale dell'Association des Usagers des Transports d'Île-de-France (AUT-IDF),
- Yves Crozet, professore a Sciences Po Lyon e all'Università di Lione II ed ex presidente del Laboratorio di economia dei trasporti (LET)
- Fabien Leurent, direttore di ricerca presso il City Mobility Transport Laboratory, Université Paris-Est, IFSTARR-ENPC-UPEM
- Francois Mirabel, Presidente dell'Osservatorio Energia e Ambiente dei Trasporti in collaborazione con ADEME, Decano della Facoltà di Economia Direttore dell'Università SCUIO-IP di Montpellier
Tuttavia, le conclusioni dello studio dovranno tenere conto delle esigenze di finanziamento attualmente essenziali per l'ammodernamento della rete di trasporto pubblico nella regione parigina . Va ricordato che le entrate tariffarie del trasporto pubblico raccolte dagli utenti rappresentano quasi 3 miliardi di euro all'anno, ovvero circa il 30% dei costi operativi annuali dei trasporti nell'Île-de-France, che sono dell'ordine di 10 miliardi di euro all'anno. Il miglioramento della qualità del servizio per tutti gli utenti non può risparmiare questi 3 miliardi di euro. Inoltre, lo studio si concentrerà su tutti i residenti dell'Ile-de-France al fine di evitare qualsiasi discriminazione tra gli utenti.
La relazione di questo studio dovrebbe essere presentata al Presidente alla fine di settembre 2018.