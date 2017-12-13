Île-de-France Mobilités continua a modernizzare le stazioni

Île-de-France Mobilités sta proseguendo l'installazione di questi spazi come previsto e ha deciso di attrezzare 80 stazioni aggiuntive nella regione di Parigi. SNCF Gares & Connexions è incaricata di creare il programma interamente finanziato da Île-de-France Mobilités.

Gli spazi sono compresi tra 2 e 50m2 e di solito si trovano nel cuore dell'edificio principale della stazione. Sono accessibili a tutti i viaggiatori che desiderano avanzare nella loro giornata lavorativa e risparmiare tempo, o semplicemente caricare il loro telefono!