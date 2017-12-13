Île-de-France Mobilités continua a modernizzare le stazioni
Stazioni collegate: 80 nuove stazioni dotate di aree di attesa connesse
All'inizio del 2017, Île-de-France Mobilités ha lanciato il programma di sviluppo di spazi di microworking per dotare 70 stazioni di spazi connessi. Così, prima di prendere il treno, il tram o l'autobus, i viaggiatori potranno approfittare del loro tempo di attesa in questi spazi confortevoli e riscaldati, dotati di prese elettriche e connessione Wi-Fi gratuita.
Île-de-France Mobilités sta proseguendo l'installazione di questi spazi come previsto e ha deciso di attrezzare 80 stazioni aggiuntive nella regione di Parigi. SNCF Gares & Connexions è incaricata di creare il programma interamente finanziato da Île-de-France Mobilités.
Gli spazi sono compresi tra 2 e 50m2 e di solito si trovano nel cuore dell'edificio principale della stazione. Sono accessibili a tutti i viaggiatori che desiderano avanzare nella loro giornata lavorativa e risparmiare tempo, o semplicemente caricare il loro telefono!
Uno spazio di concentrazione consente di sistemarsi per un tempo più lungo e in modo più confortevole, sedie, scaffali singoli fissi. Uno spazio spazioso ti consente di lavorare in movimento, ricaricare il telefono, tablet per mettere le tue cose. Una dinamica consente di lavorare in piedi e chiamare in completa riservatezza, table d'hôte, partizioni.
Stazioni sicure: la stazione di Saint Lazare è dotata di portali
La Gare Saint Lazare è la seconda stazione più grande d'Europa in termini di flusso di passeggeri dietro la Gare du Nord. Nonostante la sua importanza e il fatto che siano principalmente i residenti dell'Ile-de-France a frequentarlo, è oggi l'unica grande stazione dell'Ile de France a non essere dotata di portali.
Nel settembre 2016, Valérie Pécresse ha chiesto a SNCF di installare queste apparecchiature, necessarie sia per combattere efficacemente le frodi, ma anche per preparare la rivoluzione Smart Navigo (post-pagamento, uso dello smartphone, ecc.).
Île-de-France Mobilités copre il 100% del costo dell'installazione, ovvero 14 milioni di euro.
L'installazione di questi portali, che sarà completata nell'estate del 2019, sarà effettuata con un impatto minimo sul traffico passeggeri nella stazione. Inoltre, l'installazione di questi portali è anche un'opportunità per SNCF di riorganizzare l'approccio delle piattaforme per organizzare meglio negozi e servizi, ma anche per migliorare l'informazione (visualizzazione degli orari) e la segnaletica.
Ci sono 1.800 "tornelli", alcuni dei quali hanno più di 30 anni, che saranno sostituiti da questi nuovi modelli o aggiunti in stazioni non attrezzate, in modo che alla fine del 2019, il 90% dei passeggeri che passano attraverso una stazione dell'Ile-de-France passi effettivamente attraverso i validatori (rispetto all'80% di oggi).
SNCF e Île-de-France Mobilités hanno scelto un salto tecnologico per gestire grandi flussi (migliore rilevazione anche per i bambini, sistema di porte girevoli, ecc.) e tenere maggiormente conto dell'accessibilità per le persone con mobilità ridotta. La Commissione per l'accessibilità della SNCF, composta da rappresentanti delle associazioni, è stata coinvolta nella gara d'appalto indetta dalla SNCF.
Stazioni più accessibili: 929 milioni di euro per rendere le stazioni accessibili a tutti
Île-de-France Mobilités ha appena approvato la seconda parte del programma di finanziamento per rendere accessibili le 209 stazioni SNCF nell'Île-de-France per un importo di 929 milioni di euro. Questo vasto progetto consentirà alle persone a mobilità ridotta di accedere facilmente a 268 stazioni nella regione di Parigi (SNCF e RATP) entro il 2024, vale a dire quasi il 95% del traffico ferroviario nella regione dell'Île-de-France. Un totale di 1,45 miliardi di euro sarà investito per rendere accessibili queste stazioni.
Oggi, 146 stazioni sono già accessibili nell'Île-de-France, 34 delle quali sono state costruite tra il 2016 e il 2017.
I lavori di accessibilità comprendono l'installazione di ascensori, scale mobili, rampe, sedie a rotelle nelle aree di attesa, strisce podotattili di vigilanza, fari acustici, strisce guida, sollevamento di piattaforme per l'accesso diretto ai treni e rimozione degli ostacoli in prossimità delle stazioni. Per realizzare questo lavoro, il 50% del bilancio è finanziato da Île-de-France Mobilités, il 25% dalla Regione Île-de-France e il 25% da SNCF.
Stazioni intermodali e accessibili
Diversi progetti di sviluppo della stazione sono stati presentati al Consiglio di Île-de-France Mobilités, come la stazione di Poissy, che è stata concordata con il pubblico nel giugno 2017, la stazione di Melun, la stazione di Saint-Denis e lo sviluppo intorno alle stazioni di Lione-Bercy-Austerlitz.
L'esempio della completa ristrutturazione della stazione di Saint Denis
5a stazione dell'Île-de-France (escluse le stazioni parigine), la stazione di Saint Denis è frequentata da oltre 90.000 passeggeri al giorno. Ha un'importante offerta di trasporto (2 linee ferroviarie, 2 linee di tram, 3 linee di autobus) che è destinata a rafforzarsi ulteriormente nei prossimi anni.
Il dinamismo del territorio e l'evoluzione dell'offerta di trasporto fanno presagire un aumento delle presenze stimato al 70% entro il 2030, ovvero 150.000 passeggeri al giorno per una stazione già congestionata nelle ore di punta.
Inoltre, l'accessibilità per le persone a mobilità ridotta è incompleta, la segnaletica è difficile da leggere, soprattutto per le informazioni sui collegamenti.
Per soddisfare le esigenze dei viaggiatori, Île-de-France Mobilités ha avviato studi per migliorare la situazione. Sono stati presentati al pubblico dall'11 settembre al 6 ottobre 2017.
Trasferimento della stazione 1 del tram, innalzamento delle banchine, creazione di un nuovo sottopassaggio, aumento degli spazi per le biciclette, modernizzazione delle informazioni integrando i diversi modi di trasporto pubblico, facilitando il passaggio dall'una all'altra, ecc. I lavori inizieranno con l'accessibilità della stazione nel 2018 per un budget complessivo di 65 milioni di euro.
I dettagli del progetto e i risultati della consultazione sono disponibili qui: http://www.amenagementgare-saint-denis.fr/
