Île-de-France Mobilités, RATP e SNCF lanciano un bando di gara per sostituire i treni RER B

La linea B della RER è una spina dorsale della rete di trasporto dell'Ile-de-France sull'asse nord-sud. Questa linea, che fornisce fino a 900.000 viaggi al giorno, è di grande importanza per il funzionamento della regione dell'Île-de-France.

Questo è il motivo per cui, come estensione dei suoi investimenti senza precedenti per offrire una migliore qualità del servizio ai residenti dell'Ile-de-France su tutte le linee della regione, Île-de-France mobilités, con RATP e SNCF, ha deciso nel luglio 2016 di accelerare la sostituzione dei treni attualmente in circolazione con attrezzature più efficienti, efficienti, confortevoli e adattate ai vincoli operativi della linea, Inizialmente previsto dal 2029-2030.

Questo contratto sarà dimensionato per l'acquisizione di un massimo di 180 elementi "MING" (Next Generation Interconnected Equipment), le prime consegne sono previste nel 2024 al fine di effettuare i test di omologazione consentendo la loro messa in servizio commerciale dal 2025.

Île-de-France Mobilités con RATP finanziano l'intero programma.

La linea B è attualmente dotata di 117 treni MI 79 rinnovati e 31 treni MI 84 in fase di ristrutturazione, due operazioni finanziate da Île-de-France Mobilités, RATP e SNCF, e che hanno già migliorato il comfort su questi treni entro l'arrivo del MING.

Il contratto riguarderà lo studio e la fornitura di attrezzature, in 2 tranche:

Una fetta ferma di 146 elementi

una tranche opzionale fino a 34 articoli aggiuntivi

Questi futuri treni saranno in grado di circolare su tutta la linea B, cioè sulle reti RATP e SNCF, rispettivamente a 1500 V DC e 25 kV AC.

Questi MING avranno le seguenti caratteristiche tecniche principali: