Île-de-France Mobilités, RATP e SNCF lanciano un bando di gara per sostituire i treni RER B
Île-de-France, RATP e SNCF stanno investendo per migliorare la linea B. Operazione già completata: rinnovo di 117 treni, creazione di una nuova offerta RER B Nord+ con un periodo di punta più lungo e più treni. Creazione di un unico centro di comando. Creazione di una 3a corsia a Denfert-Rochereau. Miglioramento della segnaletica del tunnel di Châtelet. Riparazione treni a Mitry. 2018, ristrutturazione degli ultimi 31 treni (2018-2020). Miglioramento della segnaletica nel sud. Creazione di un'inversione dei treni alla Plaine-Stade de France. 2019-2022, ammodernamento degli scambi a Saint-Rémy lès-Chevreuse (2020). Punto di svolta dei treni a Orsay (2020). Entro il 2025, arrivo di nuovi treni MING. Pilota automatico dei treni Nexteo. Miglioramento del sito di manutenzione di Massy
La linea B della RER è una spina dorsale della rete di trasporto dell'Ile-de-France sull'asse nord-sud. Questa linea, che fornisce fino a 900.000 viaggi al giorno, è di grande importanza per il funzionamento della regione dell'Île-de-France.
Questo è il motivo per cui, come estensione dei suoi investimenti senza precedenti per offrire una migliore qualità del servizio ai residenti dell'Ile-de-France su tutte le linee della regione, Île-de-France mobilités, con RATP e SNCF, ha deciso nel luglio 2016 di accelerare la sostituzione dei treni attualmente in circolazione con attrezzature più efficienti, efficienti, confortevoli e adattate ai vincoli operativi della linea, Inizialmente previsto dal 2029-2030.
Questo contratto sarà dimensionato per l'acquisizione di un massimo di 180 elementi "MING" (Next Generation Interconnected Equipment), le prime consegne sono previste nel 2024 al fine di effettuare i test di omologazione consentendo la loro messa in servizio commerciale dal 2025.
Île-de-France Mobilités con RATP finanziano l'intero programma.
La linea B è attualmente dotata di 117 treni MI 79 rinnovati e 31 treni MI 84 in fase di ristrutturazione, due operazioni finanziate da Île-de-France Mobilités, RATP e SNCF, e che hanno già migliorato il comfort su questi treni entro l'arrivo del MING.
Il contratto riguarderà lo studio e la fornitura di attrezzature, in 2 tranche:
- Una fetta ferma di 146 elementi
- una tranche opzionale fino a 34 articoli aggiuntivi
Questi futuri treni saranno in grado di circolare su tutta la linea B, cioè sulle reti RATP e SNCF, rispettivamente a 1500 V DC e 25 kV AC.
Questi MING avranno le seguenti caratteristiche tecniche principali:
- Una lunghezza massima di 208 m in più unità
- Uno scartamento esterno che consente auto parzialmente o totalmente a 2 livelli
- Ampie intercircolazioni tra le vetture
- Capacità dal 20 al 30% in più rispetto all'hardware attuale
- Regolazione termica, videoprotezione e sistemi dinamici di informazione dei passeggeri a bordo
- Spazi adattati per persone su sedia a rotelle (UFR) per elementi (situati su auto di testa)
- Dal 10 al 20% dei posti riservati alle persone con mobilità ridotta.