Piani di mobilità: Île-de-France Mobilités & la Regione aiutano le aziende a ottimizzare i loro viaggi

Questo obbligo di attuare un piano di mobilità è effettuato nel quadro della legge sulla transizione energetica per la crescita verde del 17 agosto 2015, che riguarda 7.000 aziende nell'Île-de-France. Si tratta quindi di promuovere i trasporti più puliti tra i dipendenti e di sviluppare il principio dell'ecomobilità in azienda, ad esempio pensando a sistemi di telelavoro o carpooling. In tutto, quasi il 70% dei dipendenti della regione sarà interessato da un piano di mobilità aziendale o amministrativo (PDM) nel 2019.

"Questi piani di mobilità sono una reale opportunità per le nostre aziende dell'Ile-de-France di aumentare la produttività rendendo più efficienti gli spostamenti dei propri dipendenti, fornitori e clienti. Concretamente, si tratta sia di razionalizzare i loro costi ma anche di ridurre gli incidenti di viaggio limitando l'impatto ambientale dei trasporti. Île-de-France Mobilités e la Regione Île-de-France sono al fianco dei professionisti per adempiere a questo nuovo obbligo normativo poiché li aiutiamo a iniziare grazie alla consulenza di esperti di mobilità, strumenti online ma anche sovvenzioni regionali ", spiega Stéphane Beaudet, vicepresidente di Île-de-France Mobilités e della regione Île-de-France responsabile dei trasporti.