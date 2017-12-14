Piani di mobilità: Île-de-France Mobilités & la Regione aiutano le aziende a ottimizzare i loro viaggi
Questo obbligo di attuare un piano di mobilità è effettuato nel quadro della legge sulla transizione energetica per la crescita verde del 17 agosto 2015, che riguarda 7.000 aziende nell'Île-de-France. Si tratta quindi di promuovere i trasporti più puliti tra i dipendenti e di sviluppare il principio dell'ecomobilità in azienda, ad esempio pensando a sistemi di telelavoro o carpooling. In tutto, quasi il 70% dei dipendenti della regione sarà interessato da un piano di mobilità aziendale o amministrativo (PDM) nel 2019.
"Questi piani di mobilità sono una reale opportunità per le nostre aziende dell'Ile-de-France di aumentare la produttività rendendo più efficienti gli spostamenti dei propri dipendenti, fornitori e clienti. Concretamente, si tratta sia di razionalizzare i loro costi ma anche di ridurre gli incidenti di viaggio limitando l'impatto ambientale dei trasporti. Île-de-France Mobilités e la Regione Île-de-France sono al fianco dei professionisti per adempiere a questo nuovo obbligo normativo poiché li aiutiamo a iniziare grazie alla consulenza di esperti di mobilità, strumenti online ma anche sovvenzioni regionali ", spiega Stéphane Beaudet, vicepresidente di Île-de-France Mobilités e della regione Île-de-France responsabile dei trasporti.
Co-organizzato dalla Regione e da Île-de-France Mobilités nell'ambito dell'iniziativa Pro'Mobilité, il Forum Entreprises & Mobilité del 4 dicembre 2017 mirava a proporre gli aiuti esistenti al fine di preparare le imprese a questo nuovo obbligo. Pro'Mobilité è una rete di attori con competenze diversificate che dal 2008 promuove lo sviluppo di piani di mobilità da parte di aziende e amministrazioni.
Condivisione di testimonianze e feedback, discussioni sugli strumenti di supporto a disposizione delle aziende, scambi con i partner di Pro'Mobilité... Le aziende sono realmente supportate nel loro approccio al fine di impostare il loro
proprio Piano di mobilità.