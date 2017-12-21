Île-de-France Mobilités rafforza 90 linee di autobus supplementari

"Nell'ambito della 'rivoluzione dei trasporti', abbiamo lavorato a lungo con i funzionari eletti locali, gli operatori dei trasporti e i passeggeri per garantire che ci sia una migliore offerta di autobus nell'Île-de-France", spiega Valérie Pécresse, Presidente della Regione Île-de-France e Île-de-France Mobilités. "Devono trascorrere più spesso, più a lungo, soprattutto di notte e nei fine settimana e tenere conto delle evoluzioni di ogni territorio, dei nuovi quartieri, delle aree di lavoro. Può anche essere una risposta immediata per i viaggiatori della periferia che non hanno accesso ad alcun mezzo di trasporto. Ecco perché modifichiamo alcune linee, ne creiamo di nuove. In due anni, abbiamo già migliorato 250 linee di autobus, con particolare attenzione alla rete di autobus notturni Noctilien, che sta aumentando e sostituendo la rete ferroviaria quando è chiusa. »

Quasi 250 linee sono state modificate in 2 anni per migliorare i percorsi dei residenti dell'Ile-de-France, aumentando il budget annuale dedicato alla rete di autobus di oltre 100 milioni di euro dal 2016.