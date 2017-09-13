Olimpiadi 2024: Île-de-France mobilités si impegna per un trasporto efficiente
La rete di trasporto servirà tutte le sedi olimpiche
Grazie ai significativi investimenti nel rinnovamento del materiale rotabile, nella creazione di nuove linee e nel rafforzamento di quelle esistenti, tutte le sedi olimpiche saranno a meno di 45 minuti da Parigi con i mezzi pubblici. Inoltre, le 750 stazioni e stazioni della metropolitana nella regione di Parigi sono oggetto di programmi di ristrutturazione per renderle più attraenti e facilitare gli scambi tra i modi di trasporto.
Servizio di trasporto pubblico per i Giochi Olimpici
Creazione di nuovi servizi, trasporto rispettoso dell'ambiente, estensione delle linee... scopri il futuro dei trasporti nell'Île-de-France!
Mezzi di trasporto moderni e accessibili
Tra il 2016 e il 2024 saranno consegnati oltre 1.000 treni nuovi o rinnovati. La modernizzazione e lo sviluppo dei trasporti è una delle priorità di Île-de-France Mobilités, al fine di migliorare la qualità del servizio per i passeggeri.
Lo sforzo si concentra anche sull'accessibilità per le persone a mobilità ridotta. Entro il 2024, tutti i trasporti pubblici di superficie saranno accessibili alle persone con mobilità ridotta, così come le principali stazioni.