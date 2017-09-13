Olimpiadi 2024: Île-de-France mobilités si impegna per un trasporto efficiente

La rete di trasporto servirà tutte le sedi olimpiche

Grazie ai significativi investimenti nel rinnovamento del materiale rotabile, nella creazione di nuove linee e nel rafforzamento di quelle esistenti, tutte le sedi olimpiche saranno a meno di 45 minuti da Parigi con i mezzi pubblici. Inoltre, le 750 stazioni e stazioni della metropolitana nella regione di Parigi sono oggetto di programmi di ristrutturazione per renderle più attraenti e facilitare gli scambi tra i modi di trasporto.