Île-de-France Mobilités si impegna a migliorare la qualità dell'aria

Qual è l'impatto dei motori e dei carburanti sulla qualità dell'aria?

Île-de-France Mobilités sta conducendo, con Airparif, uno studio che dovrebbe migliorare i modelli di previsione delle emissioni inquinanti nell'Île-de-France . Questo studio durerà un anno con un inizio lunedì 18 giugno.

Île-de-France Mobilités e Airparif stanno testando, in condizioni di traffico reali, diversi tipi di motori e carburanti su diversi tipi di veicoli con 22 autobus in totale in prova (per periodi di due settimane ogni volta).

I dati raccolti consentiranno di perfezionare i modelli esistenti di monitoraggio e previsione della qualità dell'aria e di valutare gli effetti a breve e medio termine della politica di modernizzazione della flotta di autobus condotta da Île-de-France Mobilités.