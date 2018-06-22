Île-de-France Mobilités si impegna a migliorare la qualità dell'aria
Questo studio è il primo al mondo
I dati raccolti permetteranno:
- Airparif per affinare le conoscenze sulle emissioni inquinanti in condizioni reali
- Île-de-France Mobilités per misurare i benefici per i residenti dell'Ile-de-France della sua politica per migliorare la qualità dell'aria
100% autobus elettrici nel 2025 per una migliore qualità della vita. 5 autobus CNG saranno impiegati sulla linea espressa Massy-Saclay. 11 autobus elettrici saranno impiegati sulle reti di Argenteuil-Sartrouville e Saint-Quentin-en-Yvelines. 2 autobus a idrogeno saranno testati sulla rete del Grand Parc di Versailles.
Nuovi ordini tra il 2018 e il 2020. 1200 veicoli elettrici o bio-gas per Parigi e la periferia interna. 800 veicoli elettrici o a biogas per le periferie esterne. 11 depositi di autobus convertiti per ricaricare autobus puliti.
La transizione energetica, una grande sfida per i trasporti
Il trasporto su strada (automobili, camion, autobus, ecc.) è responsabile di una quota significativa delle emissioni di gas a effetto serra, ossidi di azoto e polveri sottili. Sebbene la quota di inquinamento per gli autobus, in relazione al numero di persone trasportate, sia inferiore a quella di altri modi di trasporto su strada, essa rappresenta tuttavia un importante problema di salute pubblica.
Veicoli più puliti
Obiettivi ambiziosi:
- 100% di veicoli puliti nell'area densa entro il 2025
- Autobus puliti al 100% entro il 2030 per l'intera regione
Per raggiungere questi obiettivi, Île-de-France Mobilités sta perseguendo, in collaborazione con tutti gli operatori dei trasporti, la diffusione di autobus elettrici e biogas , rendendo così la regione dell'Île-de-France un riferimento mondiale per il trasporto pubblico su strada a bassissime emissioni di carbonio.
Più di 2.000 autobus puliti dovrebbero essere ordinati entro il 2020
Parallelamente, si sta lavorando all'adattamento dei depositi di autobus alle energie pulite, rendendo possibile, ad esempio, ospitare veicoli elettrici o bio-NGV.
Île-de-France Mobilités continua inoltre a sperimentare nuove tecnologie come i combustibili sintetici (GTL e HVO) e il settore dell'idrogeno.
Qual è l'impatto dei motori e dei carburanti sulla qualità dell'aria?
Île-de-France Mobilités sta conducendo, con Airparif, uno studio che dovrebbe migliorare i modelli di previsione delle emissioni inquinanti nell'Île-de-France . Questo studio durerà un anno con un inizio lunedì 18 giugno.
Île-de-France Mobilités e Airparif stanno testando, in condizioni di traffico reali, diversi tipi di motori e carburanti su diversi tipi di veicoli con 22 autobus in totale in prova (per periodi di due settimane ogni volta).
I dati raccolti consentiranno di perfezionare i modelli esistenti di monitoraggio e previsione della qualità dell'aria e di valutare gli effetti a breve e medio termine della politica di modernizzazione della flotta di autobus condotta da Île-de-France Mobilités.
Lo sviluppo di nuove mobilità
Île-de-France Mobilités ha inoltre attuato un'ambiziosa politica per sviluppare nuove forme di mobilità come il carpooling per ridurre il numero di auto sulle strade, le biciclette elettriche, le navette elettriche autonome e installando stazioni di ricarica elettrica e spazi riservati al carpooling nei parcheggi vicino alle stazioni. Tutte queste misure contribuiscono a migliorare la qualità dell'aria per tutti i residenti dell'Ile-de-France.