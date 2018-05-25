Île-de-France Mobilités e SNCF Gares & Connexions inaugurano un nuovo spazio Véligo Gare de l'Est

Lo spazio Véligo Gare de l'Est: un deposito biciclette sicuro sul piazzale della stazione

Idealmente situato di fronte alla stazione, il nuovo spazio Véligo è facile da trovare. È accessibile 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. Contiene 69 posti sicuri che sono completati da una quarantina di cerchi ad accesso libero. Questo nuovo armadietto per biciclette è dotato di sistemi di sospensione VeloUp, rastrelliere a doppio livello e può ospitare biciclette classiche ma anche biciclette elettriche e tandem. Ben illuminati e dotati di videosorveglianza, gli spazi Véligo garantiscono la sicurezza dei viaggiatori e delle loro biciclette.

L'obiettivo di Île-de-France Mobilités è quello di incoraggiare l'uso della bicicletta da parte dei passeggeri che si recano regolarmente alla stazione per i loro viaggi di lavoro o personali. Pertanto, come per tutti gli armadietti Véligo, per beneficiare di uno dei luoghi sicuri, gli utenti di biciclette e treni devono essere in possesso della carta Navigo caricata con un biglietto di trasporto valido, grazie al quale possono aprire i locali. Devono anche sottoscrivere un abbonamento annuale aggiuntivo sul loro pass navigo (per Véligo Gare de l'Est, l'abbonamento è di 20 € all'anno).

Il costo del progetto è di € 190.000 IVA esclusa, finanziato per il 75% da Ile-de-France Mobilités e per il 25% da SNCF.

L'apertura del Véligo alla Gare de Paris Est segna una nuova tappa nell'implementazione di questo servizio nelle principali stazioni parigine, dopo Rosa Parks (RER E) e Paris-Montparnasse nel 2016. La stazione di Paris-Saint-Lazare sarà la prossima, con i primi 40 posti che saranno messi in servizio nel 2019. Alla fine sono previsti 100 posti. Un'accelerazione del programma è prevista anche su Gare de Lyon, Gard du Nord e Gare d'Austerlitz. Inoltre, sono in corso discussioni tra Île-de-France Mobilités e la città di Parigi per sviluppare il programma Véligo nelle principali stazioni alle porte di Parigi come Nation, Porte de Clichy, Porte Dauphine o Porte Maillot.

Il nuovo spazio Véligo si unisce ai 98 spazi dell'Île de France

Véligo offre ora parcheggi per biciclette il più vicino possibile alle stazioni ferroviarie e alle stazioni in tutta la regione con oltre 6.000 posti già creati in 98 stazioni e stazioni. Île-de-France mobilités continua lo sviluppo di Véligo, ad esempio 4 nuovi spazi sono previsti nel 2018 nelle stazioni RER C (Savigny-sur-Orge, Epinay-sur-Orge, Saint Michel-sur-Orge e Marolles-en-Hurepoix) e nel febbraio 2018, Île-de-France Mobilités ha approvato il finanziamento di 450 nuovi posti in 17 nuove arenarie per un importo totale di 1,17 milioni di euro (70% IDFM, 30% SNCF).

Véligo, un servizio emblematico delle nuove stazioni dell'Île-de-France

Le stazioni sono luoghi nel cuore della città che devono facilitare la vita quotidiana di clienti, viaggiatori e residenti. La politica di intermodalità attuata da Île-de-France Mobilités con SNCF Gares & Connexions mira a massimizzare il livello di servizio offerto a tutte le mobilità, per ampliare la scelta modale offerta ai passeggeri e sostenere così l'evoluzione dei loro ritmi di vita.

L'implementazione degli armadietti Véligo, l'implementazione di 170 spazi collegati nelle stazioni, la creazione di oltre 10.000 parcheggi park and ride, la moltiplicazione degli armadietti per i bagagli, il monitoraggio dell'accessibilità di 268 stazioni entro il 2024 (installazione di ascensori, passerelle, ecc.) ma anche un'offerta di negozi nelle stazioni, ristoranti, spazi di lavoro e relax, ampliano la gamma di servizi offerti ai viaggiatori per una migliore esperienza del viaggiatore.