Île-de-France Mobilités convalida il percorso del prolungamento del tram 3 fino a Porte Dauphine

Mentre la messa in servizio della parte della linea T3 tra Porte de la Chapelle e Porte d'Asnières è prevista per la fine del 2018, è infatti l'ultima sezione tra Porte d'Asnières e Porte Dauphine che continua il suo sviluppo con la convalida da parte di Île-de-France Mobilités del suo percorso.

Prospettiva sul prolungamento del passaggio del Tram 3
Prospettiva sul prolungamento del passaggio del Tram 3

Dopo una consultazione con gli abitanti condotta nel 2016 e un lavoro tecnico svolto con i consigli comunali, il percorso dell'estensione del T3 deve attraversare il 17 ° e il 16 ° arrondissement di Parigi, nonché i comuni di Levallois-Perret e Neuilly-sur-Seine. Un'inchiesta pubblica che sarà condotta nel 2018 presenterà questo progetto per estendere un budget di 165 milioni di euro.

Persone fermate al passaggio del Tram3
Illustrazione 3D del passaggio del tram 3 esteso

Con questa estensione, la linea T3 guadagna altre 7 stazioni e 3,2 km aggiuntivi, per un tempo di percorrenza di 12 minuti. Corrisponderà alle linee 1, 2 e 3 della metropolitana e alle linee C ed E della RER. 8 nuovi treni interamente finanziati da Île-de-France Mobilités saranno attesi per garantire il servizio su questa parte della linea e trasportare circa 59.000 passeggeri al giorno nei giorni feriali.

Percorso del prolungamento della linea 3 del tram
Percorso del prolungamento della linea 3 del tram

Percorso del prolungamento della linea 3 del tram. Porte d'Asnières a Porte Dauphine