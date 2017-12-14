Île-de-France Mobilités convalida il percorso del prolungamento del tram 3 fino a Porte Dauphine
Mentre la messa in servizio della parte della linea T3 tra Porte de la Chapelle e Porte d'Asnières è prevista per la fine del 2018, è infatti l'ultima sezione tra Porte d'Asnières e Porte Dauphine che continua il suo sviluppo con la convalida da parte di Île-de-France Mobilités del suo percorso.
Dopo una consultazione con gli abitanti condotta nel 2016 e un lavoro tecnico svolto con i consigli comunali, il percorso dell'estensione del T3 deve attraversare il 17 ° e il 16 ° arrondissement di Parigi, nonché i comuni di Levallois-Perret e Neuilly-sur-Seine. Un'inchiesta pubblica che sarà condotta nel 2018 presenterà questo progetto per estendere un budget di 165 milioni di euro.
Con questa estensione, la linea T3 guadagna altre 7 stazioni e 3,2 km aggiuntivi, per un tempo di percorrenza di 12 minuti. Corrisponderà alle linee 1, 2 e 3 della metropolitana e alle linee C ed E della RER. 8 nuovi treni interamente finanziati da Île-de-France Mobilités saranno attesi per garantire il servizio su questa parte della linea e trasportare circa 59.000 passeggeri al giorno nei giorni feriali.
Percorso del prolungamento della linea 3 del tram. Porte d'Asnières a Porte Dauphine