Île-de-France Mobilités vi invita a scegliere il modello dei tessuti per il vostro trasporto
4 scelte di modelli
La consultazione si svolge dal 26 giugno al 5 luglio 2017 sul sito http://www.designdevostransports.fr/
Gli elettori potranno scegliere tra 4 diversi motivi:
Motivo del viaggiatore: la silhouette del viaggiatore, emblema dei trasporti dell'Île-de-France da diversi anni, viene utilizzata come motivo a trama sfalsata
Motivo del territorio: linee colorate, simili alle linee della rete di trasporto, si sovrappongono a una visione simbolica del territorio dell'Île-de-France
Modello verticale: due colori camaïeu sono disposti verticalmente in modo asimmetrico. Un motivo in pile viene applicato all'intero tessuto
Il modello scelto può quindi essere declinato in diversi colori.
La scelta dell'armonizzazione
La creazione e l'applicazione di un tessuto unico su tutto il materiale rotabile dell'Île-de-France consentirà di armonizzare l'identità regionale, migliorare e standardizzare la qualità del tessuto integrando un approccio di efficienza economica. Ciò contribuirà a razionalizzare e ridurre i costi di manutenzione.
"Se la rivoluzione dei trasporti nell'Île-de-France che ho intrapreso un anno fa comporta ovviamente importanti investimenti essenziali nel materiale rotabile per migliorare le condizioni di trasporto, comporta anche il miglioramento del comfort, compresa la scelta del design interno del materiale rotabile nella regione Ile-de-France", ha dichiarato Valérie Pécresse, Presidente di Île-de-France Mobilités e della Regione Île-de-France.
Voglio ascoltare i viaggiatori e tenere conto delle loro opinioni sulla scelta del tessuto che vestirà tutto il futuro materiale rotabile dell'Ile-de-France. Questa consultazione via Internet viene lanciata in modo che i residenti dell'Ile-de-France possano, in modo semplice e rapido, esprimere le loro opinioni sui loro trasporti di domani".