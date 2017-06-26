Île-de-France Mobilités vi invita a scegliere il modello dei tessuti per il vostro trasporto

La scelta dell'armonizzazione

La creazione e l'applicazione di un tessuto unico su tutto il materiale rotabile dell'Île-de-France consentirà di armonizzare l'identità regionale, migliorare e standardizzare la qualità del tessuto integrando un approccio di efficienza economica. Ciò contribuirà a razionalizzare e ridurre i costi di manutenzione.

"Se la rivoluzione dei trasporti nell'Île-de-France che ho intrapreso un anno fa comporta ovviamente importanti investimenti essenziali nel materiale rotabile per migliorare le condizioni di trasporto, comporta anche il miglioramento del comfort, compresa la scelta del design interno del materiale rotabile nella regione Ile-de-France", ha dichiarato Valérie Pécresse, Presidente di Île-de-France Mobilités e della Regione Île-de-France.

Voglio ascoltare i viaggiatori e tenere conto delle loro opinioni sulla scelta del tessuto che vestirà tutto il futuro materiale rotabile dell'Ile-de-France. Questa consultazione via Internet viene lanciata in modo che i residenti dell'Ile-de-France possano, in modo semplice e rapido, esprimere le loro opinioni sui loro trasporti di domani".