Île-de-France Mobilités ti trasporta al Download Festival di Brétigny
Île-de-France mobilité dà l'opportunità di essere trasportati al Download Festival
Il Download Festival è un festival rock creato nel 2003 a Donington Park, Castle Donington, Inghilterra. La sua evoluzione lo ha portato in altri siti, come Glasgow, nel 2004, o Parigi, nel 2016.
L'edizione 2018 si terrà nuovamente in Francia e si svolgerà nel fine settimana dal 15 al 18 giugno 2018 presso la base aerea 217 di Brétigny sur Orge.
In questo contesto, sono stati istituiti treni aggiuntivi per garantire il trasporto dei frequentatori del festival al ritorno. Inoltre, i treni partiranno da Brétigny, in direzione di Parigi (capolinea Parigi Austerlitz).
Ecco l'elenco e gli orari dei treni allestiti per l'occasione.