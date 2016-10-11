Inaugurazione della linea Express 91-06 sul Plateau de Saclay

Un anello essenziale nel progetto del campus scientifico Paris-Saclay

La linea 91-06 è collegata alle numerose linee che attraversano il territorio: RER B e C, Massy-TGV, aeroporto di Orly, futura metropolitana automatica Grand Paris Express, Transilien, tram-treno Massy-Évry, ecc. Sosterrà lo sviluppo del Plateau de Saclay, e in particolare la graduale costituzione del polo economico e scientifico con l'imminente arrivo di nuovi istituti di istruzione superiore, nuove aziende e laboratori, nuovi studenti e residenti. Questa nuova sezione serve un'area che copre 10.000 abitanti, 15.000 posti di lavoro e 14.000 studenti ogni 4 minuti nelle ore di punta.

Il progetto è stato realizzato da Île-de-France Mobilités (ex STIF) e finanziato dalla Regione Île-de-France, dallo Stato e dal Dipartimento dell'Essonne. Il materiale rotabile e i costi operativi della linea sono finanziati al 100% da Île-de-France Mobilités (ex STIF).