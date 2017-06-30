Tram 11 express: una nuova linea nell'Île-de-France

Tram 11 Express alla fermata del tram
Tram 11 Express al binario

La Grande Parigi sta prendendo forma

La prima linea della Grande Parigi, il tram 11 Express collega due aree suburbane della regione parigina, senza passare per Parigi. È una risposta alle esigenze degli abitanti del nord dell'Ile-de-France: semplificherà la loro vita quotidiana e darà un nuovo impulso a territori finora sottoserviti. Intorno alle 7 stazioni, nuovi hub si stanno sviluppando e saranno collegati tra loro. Questa messa in orbita delle aree di attività è una garanzia di attrattività per l'intero territorio.

Questi 11 km di linea nel nord dell'Île-de-France erano attesi con impazienza dai residenti locali, dalle scuole e dalle imprese dei territori. Questo fine settimana, Île-de-France Mobilités offre libero accesso ai locali e ai curiosi per viaggiare sulla linea durante questi due giorni di scoperta.

Non c'è bisogno di passare sistematicamente attraverso Parigi per andare da Epinay-sur-Seine a Le Bourget. Il tram 11 Express consente di spostarsi rapidamente da un sobborgo all'altro.

Venerdì 30 giugno, alla vigilia della sua entrata in servizio commerciale, Valérie Pécresse, Presidente di Île-de-France Mobilités e della Regione Île-de-France, ha preso posto alla partenza di Epinay-sur-Seine per un breve viaggio di scoperta a bordo del Tram 11 Express alla presenza di funzionari eletti locali, finanziatori e rappresentanti SNCF.

Inaugurazione della linea 11 Express del Tram
