Inaugurazione del tratto sotterraneo del Tram 6
Il tram 6, che collega Châtillon nell'Hauts-de-Seine a Vélizy negli Yvelines dal dicembre 2014, è ora esteso di 2 km, di cui 1,6 km in galleria, fino a Viroflay, collegandolo così ai treni RER della rete Francilien.
La sezione sotterranea del tram 6 è stata messa in servizio il 28 maggio e ora raggiunge il suo capolinea Viroflay-Rive Droite.
La linea 6 del tram ora serve 21 stazioni, 9 comuni e collega Parigi, il quartiere La Défense, Versailles, Rambouillet o Chartres tramite collegamenti con la rete di trasporto esistente (linea 13 della metropolitana a Châtillon – Montrouge, treno-rer C e linee Transilien L e N) a Viroflay – Rive Droite e Viroflay – Rive Gauche.
In tutti i comuni attraversati, la rete di autobus è stata ristrutturata, per garantire collegamenti più facili con la tramvia e promuovere l'intermodalità.
Il tram funziona tutto l'anno dalle 5:30 alle 00:30 e fino all'1:30 nei fine settimana e alla vigilia dei giorni festivi. Viaggiando a una velocità media di 19 km/h, passa in stazione ogni 4 minuti nelle ore di punta e ogni 7 minuti nelle ore non di punta, poi ogni 15 minuti dopo le 22:30, nei giorni feriali. Questa frequenza è compresa tra 7 e 10 minuti nei fine settimana e nei giorni festivi.