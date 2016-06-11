Inaugurazione del tratto sotterraneo del Tram 6

La linea 6 del tram ora serve 21 stazioni, 9 comuni e collega Parigi, il quartiere La Défense, Versailles, Rambouillet o Chartres tramite collegamenti con la rete di trasporto esistente (linea 13 della metropolitana a Châtillon – Montrouge, treno-rer C e linee Transilien L e N) a Viroflay – Rive Droite e Viroflay – Rive Gauche.

In tutti i comuni attraversati, la rete di autobus è stata ristrutturata, per garantire collegamenti più facili con la tramvia e promuovere l'intermodalità.

Il tram funziona tutto l'anno dalle 5:30 alle 00:30 e fino all'1:30 nei fine settimana e alla vigilia dei giorni festivi. Viaggiando a una velocità media di 19 km/h, passa in stazione ogni 4 minuti nelle ore di punta e ogni 7 minuti nelle ore non di punta, poi ogni 15 minuti dopo le 22:30, nei giorni feriali. Questa frequenza è compresa tra 7 e 10 minuti nei fine settimana e nei giorni festivi.