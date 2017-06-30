Una nuova linea di tram nell'Île-de-France

La Grande Parigi sta prendendo forma

La prima linea della Grande Parigi, il tram 11 Express collega due aree suburbane della regione parigina, senza passare per Parigi. È una risposta alle esigenze degli abitanti del nord dell'Ile-de-France: semplificherà la loro vita quotidiana e darà un nuovo impulso a territori finora sottoserviti. Intorno alle 7 stazioni, nuovi hub si stanno sviluppando e saranno collegati tra loro. Questa messa in orbita delle aree di attività è una garanzia di attrattività per l'intero territorio.



Questi 11 km di linea nel nord dell'Île-de-France erano attesi con impazienza dai residenti locali, dalle scuole e dalle imprese dei territori. Questo fine settimana, Île-de-France Mobilités offre libero accesso ai locali e ai curiosi per viaggiare sulla linea durante questi due giorni di scoperta.



Non c'è bisogno di passare sistematicamente attraverso Parigi per andare da Epinay-sur-Seine a Le Bourget. Il tram 11 Express consente di spostarsi rapidamente da un sobborgo all'altro.



Venerdì 30 giugno, alla vigilia della sua entrata in servizio commerciale, Valérie Pécresse, Presidente di Île-de-France Mobilités e della Regione Île-de-France, ha preso posto alla partenza di Epinay-sur-Seine per un breve viaggio di scoperta a bordo del Tram 11 Express alla presenza di funzionari eletti locali, finanziatori e rappresentanti SNCF.