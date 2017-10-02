Inaugurazione del nuovo deposito di autobus a Vélizy e lancio di autobus elettrici sulla linea 23

Un nuovo deposito di autobus per Vélizy-Villacoublay

Situato a Vélizy-Villacoublay, il nuovo deposito di autobus consente:

-ospitare una flotta di autobus più ampia

-garantire le operazioni di manutenzione di veicoli diesel (esistenti) o di nuova generazione (ibridi poi elettrici)

-facilitare la circolazione degli autobus durante la messa in linea grazie al posizionamento più centrale del deposito.



Ad oggi, il deposito ospita i veicoli delle 12 linee commerciali della rete di autobus Vélizy e quelli della linea Express 60 (Massy-Vélizy), per un totale di 80 veicoli. Questo progetto fa parte della strategia globale di controllo dei depositi di Île-de-France Mobilités. L'acquisizione del terreno e la costruzione del deposito degli autobus sono state finanziate al 100% da Île-de-France Mobilités.

Sperimentazione di un autobus elettrico sulla linea 23 nell'ambito del Grand Paris des Bus

A partire da settembre 2017 e per un periodo di un anno, Île-de-France Mobilités e Keolis testeranno la tecnologia "full autonomy" dell'autobus elettrico Aptis di Alstom per la linea 23 della rete Versailles-Vélizy. L'esperimento fa parte del programma Grand Paris Bus.