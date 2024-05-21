Il tuo iPhone diventa il tuo pass Navigo

Convalida direttamente con il tuo iPhone

Non dovrai più cercare il tuo pass Navigo in fondo alla borsa: ora è più vicino a te, direttamente nel cuore del tuo iPhone*, integrato nell'app Apple Maps.

Approccio, convalida

Convalidare i tuoi viaggi sui mezzi pubblici nella regione Ile-de-France non è mai stato così facile:

  1. Avvicina il tuo iPhone o Apple Watch al chiosco di verifica
  2. Questo è tutto!

Continua a viaggiare, anche se il tuo iPhone è scarico

Anche se il tuo iPhone esaurisce la batteria, il tuo pass Navigo è ancora accessibile.

La modalità "Riserva" funziona fino a cinque ore dopo aver scaricato la batteria in modo da poter continuare a convalidare.

Navigo nel tuo iPhone: istruzioni per l'uso

  1. Apri l'app Île-de-France Mobilités
  2. Scegli un biglietto
  3. Paga direttamente con Apple Pay
  4. Aggiungi il tuo Navigo all'app Apple Maps (solo quando utilizzi il servizio per la prima volta)
  5. Viaggia liberamente!

Navigo sul tuo Apple Watch: è anche possibile

Preferisci convalidare direttamente con il tuo Apple Watch? Facile!

Ecco come installare il tuo pass Navigo direttamente sul tuo Apple Watch*:

  1. Apri l'app Apple Watch sul tuo iPhone
  2. Fai clic su "Carte e Apple Pay"
  3. Quindi seleziona "Aggiungi mappa"
  4. Scegli "Navigo"
  5. Seleziona il biglietto di trasporto di tua scelta
  6. Paga direttamente con Apple Pay
  7. Il tuo Navigo viene aggiunto al tuo Apple Watch, puoi convalidare

Quali biglietti di trasporto sono disponibili per l'acquisto?

Come promemoria

I biglietti Navigo Annual, imagine R, Solidarité Transport e i biglietti Origine-Destinazione non sono ancora disponibili per l'acquisto.

Disponibile nell'app Île-de-France Mobilités

I biglietti acquistati sull'app Île-de-France Mobilités vengono aggiunti automaticamente all'app Apple Maps.

  • Carnet di biglietti T+ (prezzo intero e ridotto)
  • Biglietto t+ prezzo intero per unità
  • Biglietti Orlybus e Roissybus
  • Navigo Jeunes Week-end (con scelta delle zone)
  • Navigo Day (con scelta delle zone)
  • Navigo Week (zone 1-5)
  • Navigo Mois (zone 1-5)

Disponibile nell'app Apple Maps

  • Carnet di biglietti T+ (prezzo intero e ridotto)
  • Biglietto t+ prezzo intero
  • Biglietti Orlybus e Roissybus
  • Navigo Day (zone 1-3 o 1-5)

Il Paris Pass 2024 sarà disponibile per l'acquisto anche su iPhone da metà giugno

Dal 20 luglio all'8 settembre, potrai convalidare il Paris 2024 Pass nelle stazioni dall'app Apple Maps o con il tuo iPhone dall'app Île-de-France Mobilités.

*Per caricare i biglietti in un iPhone o Watch, l'utente deve avere almeno un iPhone XS o XR o iPhone SE 2 con almeno iOS 17.5 e la versione 8.1 dell'app Île-de-France Mobilités e da un modello Watch Series 6 o Watch SE 2 con almeno la versione WatchOS 10.5.