Il tuo iPhone diventa il tuo pass Navigo
Convalida direttamente con il tuo iPhone
Non dovrai più cercare il tuo pass Navigo in fondo alla borsa: ora è più vicino a te, direttamente nel cuore del tuo iPhone*, integrato nell'app Apple Maps.
Approccio, convalida
Convalidare i tuoi viaggi sui mezzi pubblici nella regione Ile-de-France non è mai stato così facile:
- Avvicina il tuo iPhone o Apple Watch al chiosco di verifica
- Questo è tutto!
Continua a viaggiare, anche se il tuo iPhone è scarico
Anche se il tuo iPhone esaurisce la batteria, il tuo pass Navigo è ancora accessibile.
La modalità "Riserva" funziona fino a cinque ore dopo aver scaricato la batteria in modo da poter continuare a convalidare.
Navigo nel tuo iPhone: istruzioni per l'uso
- Apri l'app Île-de-France Mobilités
- Scegli un biglietto
- Paga direttamente con Apple Pay
- Aggiungi il tuo Navigo all'app Apple Maps (solo quando utilizzi il servizio per la prima volta)
- Viaggia liberamente!
Navigo sul tuo Apple Watch: è anche possibile
Preferisci convalidare direttamente con il tuo Apple Watch? Facile!
Ecco come installare il tuo pass Navigo direttamente sul tuo Apple Watch*:
- Apri l'app Apple Watch sul tuo iPhone
- Fai clic su "Carte e Apple Pay"
- Quindi seleziona "Aggiungi mappa"
- Scegli "Navigo"
- Seleziona il biglietto di trasporto di tua scelta
- Paga direttamente con Apple Pay
- Il tuo Navigo viene aggiunto al tuo Apple Watch, puoi convalidare
Quali biglietti di trasporto sono disponibili per l'acquisto?
Come promemoria
I biglietti Navigo Annual, imagine R, Solidarité Transport e i biglietti Origine-Destinazione non sono ancora disponibili per l'acquisto.
Disponibile nell'app Île-de-France Mobilités
I biglietti acquistati sull'app Île-de-France Mobilités vengono aggiunti automaticamente all'app Apple Maps.
- Carnet di biglietti T+ (prezzo intero e ridotto)
- Biglietto t+ prezzo intero per unità
- Biglietti Orlybus e Roissybus
- Navigo Jeunes Week-end (con scelta delle zone)
- Navigo Day (con scelta delle zone)
- Navigo Week (zone 1-5)
- Navigo Mois (zone 1-5)
Disponibile nell'app Apple Maps
- Carnet di biglietti T+ (prezzo intero e ridotto)
- Biglietto t+ prezzo intero
- Biglietti Orlybus e Roissybus
- Navigo Day (zone 1-3 o 1-5)
Il Paris Pass 2024 sarà disponibile per l'acquisto anche su iPhone da metà giugno
Dal 20 luglio all'8 settembre, potrai convalidare il Paris 2024 Pass nelle stazioni dall'app Apple Maps o con il tuo iPhone dall'app Île-de-France Mobilités.
*Per caricare i biglietti in un iPhone o Watch, l'utente deve avere almeno un iPhone XS o XR o iPhone SE 2 con almeno iOS 17.5 e la versione 8.1 dell'app Île-de-France Mobilités e da un modello Watch Series 6 o Watch SE 2 con almeno la versione WatchOS 10.5.