Giochi di Parigi 2024: quale eredità per i trasporti nell'Île-de-France?
Giochi Olimpici e Paralimpici serviti al 100% dai mezzi pubblici? Questa è la folle scommessa a cui Île-de-France Mobilités e i suoi operatori hanno risposto quest'estate. Una sfida storica, vinta grazie a un lavoro di ammodernamento e coordinamento della rete, tanto colossale quanto meticoloso, anticipato nel corso di molti anni.
Al di là dei numeri e dei 4 milioni di passeggeri trasportati ogni giorno in tutta la regione, i Giochi di Parigi 2024 hanno accelerato la rivoluzione dei trasporti nella regione di Parigi, lasciando dietro di sé un'eredità duratura per milioni di passeggeri giornalieri.
Giochi di Parigi 2024, quale eredità per il trasporto pubblico nell'Île-de-France?
Metro, RER, tram, le tue linee giocano le estensioni
- L'aeroporto alle porte della metropolitana : nel 2024, la linea 14 della metropolitana è stata estesa tra Saint-Denis Pleyel, a nord, e l'aeroporto di Orly a sud, che ora dista 25 minuti da Châtelet
- La RER E arrivò a Nanterre : la linea fu prolungata tra Haussmann - Saint-Lazare e Nanterre - La Folie, mettendo La Défense a soli 11 minuti dalla Gare du Nord
- Rosny-sous-Bois è sempre più vicina a Parigi : la linea 11 della metropolitana ha esteso il suo percorso tra l'ex capolinea di Mairie des Lilas e la stazione Rosny Bois-Perrier, che ora dista 24 minuti da Châtelet (contro i 55 minuti precedenti)
- Linea 12, un nuovo capolinea a Seine-Saint-Denis : la linea 12 della metropolitana ha posticipato il suo capolinea a Mairie d'Aubervilliers (93)
- Il T3b collega Porte d'Asnières a Porte Dauphine : il tram T3b collega ora Porte d'Asnières (Parigi 17) a Porte Maillot (Parigi 16)
Modernizzazione: il futuro dei tuoi trasporti arriva ora
1200 metropolitane, treni e RER nuovi o rinnovati dal 2016
Regio 2N, RER NG, MP14... Questi nomi non significano nulla per te? Eppure, questi sono i modelli dei 1200 treni, RER e metropolitane, rinnovati o nuovi, arrivati sulle vostre linee tra il 2016 e i Giochi di Parigi 2024.
Biglietteria e informazioni più adatte alla vita quotidiana dei viaggiatori
- Metropolitane, informazioni sul traffico in tempo reale, indicazione della folla a bordo, aumento della dimensione del carattere e rilievo che rendono le informazioni più accessibili... Schermi multilingue sono stati installati al molo su alcune delle vostre linee
- Bigliettazione semplice e dematerializzata : niente più code, dalla primavera 2024 puoi acquistare i biglietti, ricaricare gli abbonamenti Navigo o convalidare nei trasporti, direttamente con i tuoi smartphone Apple e Android.
Investimenti per viaggi sempre più sicuri
- 80.000 telecamere di sorveglianza installate sulla rete : le loro immagini vengono inviate in tempo reale al Centro di coordinamento e sicurezza (o CCOS). Situato nel cuore della Prefettura di Polizia di Parigi, il CCOS riunisce personale della Polizia, della Gendarmeria, dei soldati dell'Operazione Sentinelle, dell'Île-de-France Mobilités, della RATP e della SNCF. Lo scopo di questo centro di sicurezza condiviso? Riduci gli incidenti di rete.
- Creazione della Brigata Regionale dei Trasporti : questa brigata, creata nella primavera del 2024, e forte di 50 agenti, ne avrà un centinaio entro il 2025. Le sue missioni: combattere lo spaccio e la vendita ambulante nei trasporti pubblici
- Nuove assunzioni per una maggiore sicurezza : le attuali squadre hanno visto ingrossarsi le loro fila con 16 brigate di cani da fiuto assegnate alla gestione dei bagagli abbandonati, aggiunte alle 50 esistenti, e 200 agenti di polizia della polizia nazionale che si aggiungono alle oltre 4.000 persone che contribuiscono alla sicurezza dei viaggiatori sulla rete
Accessibilità, un'Île-de-France mobile per tutti
Quando si tratta di accessibilità, l'accelerazione è reale. Il numero di stazioni, treni e RER accessibili è quintuplicato (quasi 300 stazioni rese accessibili). Sul lato della rete di superficie: il 100% degli autobus e dei tram sono ora accessibili.
Il progetto "Metro per tutti"
Tanto ambizioso quanto ovvio, il progetto "Una metropolitana per tutti" mira, entro 20 anni, a rendere il trasporto parigino accessibile al 100% alle persone con disabilità e mobilità ridotta. Una trasformazione coerente e una politica ambiziosa, che richiede il sostegno della Regione Île-de-France (che ha dato il suo accordo), ma anche quello dello Stato e della Città di Parigi, per realizzare uno dei più grandi progetti di trasporto dei prossimi decenni.