Giochi di Parigi 2024: quale eredità per i trasporti nell'Île-de-France?

© Cyril BADET - Ile-de-France Mobilités
© Cyril BADET - Ile-de-France Mobilités

Giochi Olimpici e Paralimpici serviti al 100% dai mezzi pubblici? Questa è la folle scommessa a cui Île-de-France Mobilités e i suoi operatori hanno risposto quest'estate. Una sfida storica, vinta grazie a un lavoro di ammodernamento e coordinamento della rete, tanto colossale quanto meticoloso, anticipato nel corso di molti anni.

Al di là dei numeri e dei 4 milioni di passeggeri trasportati ogni giorno in tutta la regione, i Giochi di Parigi 2024 hanno accelerato la rivoluzione dei trasporti nella regione di Parigi, lasciando dietro di sé un'eredità duratura per milioni di passeggeri giornalieri.

Per poter guardare questo video, è necessario

Giochi di Parigi 2024, quale eredità per il trasporto pubblico nell'Île-de-France?

Metro, RER, tram, le tue linee giocano le estensioni

  • L'aeroporto alle porte della metropolitana : nel 2024, la linea 14 della metropolitana è stata estesa tra Saint-Denis Pleyel, a nord, e l'aeroporto di Orly a sud, che ora dista 25 minuti da Châtelet
  • La RER E arrivò a Nanterre : la linea fu prolungata tra Haussmann - Saint-Lazare e Nanterre - La Folie, mettendo La Défense a soli 11 minuti dalla Gare du Nord
  • Rosny-sous-Bois è sempre più vicina a Parigi : la linea 11 della metropolitana ha esteso il suo percorso tra l'ex capolinea di Mairie des Lilas e la stazione Rosny Bois-Perrier, che ora dista 24 minuti da Châtelet (contro i 55 minuti precedenti)
  • Linea 12, un nuovo capolinea a Seine-Saint-Denis : la linea 12 della metropolitana ha posticipato il suo capolinea a Mairie d'Aubervilliers (93)
  • Il T3b collega Porte d'Asnières a Porte Dauphine : il tram T3b collega ora Porte d'Asnières (Parigi 17) a Porte Maillot (Parigi 16)
© Clément Harpillard
© Clément Harpillard

Modernizzazione: il futuro dei tuoi trasporti arriva ora

1200 metropolitane, treni e RER nuovi o rinnovati dal 2016

Regio 2N, RER NG, MP14... Questi nomi non significano nulla per te? Eppure, questi sono i modelli dei 1200 treni, RER e metropolitane, rinnovati o nuovi, arrivati sulle vostre linee tra il 2016 e i Giochi di Parigi 2024.

©Île-de-France-Mobilités
©Île-de-France-Mobilités

Biglietteria e informazioni più adatte alla vita quotidiana dei viaggiatori

  • Metropolitane, informazioni sul traffico in tempo reale, indicazione della folla a bordo, aumento della dimensione del carattere e rilievo che rendono le informazioni più accessibili... Schermi multilingue sono stati installati al molo su alcune delle vostre linee
  • Bigliettazione semplice e dematerializzata : niente più code, dalla primavera 2024 puoi acquistare i biglietti, ricaricare gli abbonamenti Navigo o convalidare nei trasporti, direttamente con i tuoi smartphone Apple e Android.
Schermi informativi per i passeggeri PANAM sulle piattaforme della linea 5 della metropolitana - ©Île-de-France-Mobilités
Schermi informativi per i passeggeri PANAM sulle piattaforme della linea 5 della metropolitana - ©Île-de-France-Mobilités

Investimenti per viaggi sempre più sicuri

  • 80.000 telecamere di sorveglianza installate sulla rete : le loro immagini vengono inviate in tempo reale al Centro di coordinamento e sicurezza (o CCOS). Situato nel cuore della Prefettura di Polizia di Parigi, il CCOS riunisce personale della Polizia, della Gendarmeria, dei soldati dell'Operazione Sentinelle, dell'Île-de-France Mobilités, della RATP e della SNCF. Lo scopo di questo centro di sicurezza condiviso? Riduci gli incidenti di rete.
  • Creazione della Brigata Regionale dei Trasporti : questa brigata, creata nella primavera del 2024, e forte di 50 agenti, ne avrà un centinaio entro il 2025. Le sue missioni: combattere lo spaccio e la vendita ambulante nei trasporti pubblici
  • Nuove assunzioni per una maggiore sicurezza : le attuali squadre hanno visto ingrossarsi le loro fila con 16 brigate di cani da fiuto assegnate alla gestione dei bagagli abbandonati, aggiunte alle 50 esistenti, e 200 agenti di polizia della polizia nazionale che si aggiungono alle oltre 4.000 persone che contribuiscono alla sicurezza dei viaggiatori sulla rete

Accessibilità, un'Île-de-France mobile per tutti

Quando si tratta di accessibilità, l'accelerazione è reale. Il numero di stazioni, treni e RER accessibili è quintuplicato (quasi 300 stazioni rese accessibili). Sul lato della rete di superficie: il 100% degli autobus e dei tram sono ora accessibili.

Il progetto "Metro per tutti"

Tanto ambizioso quanto ovvio, il progetto "Una metropolitana per tutti" mira, entro 20 anni, a rendere il trasporto parigino accessibile al 100% alle persone con disabilità e mobilità ridotta. Una trasformazione coerente e una politica ambiziosa, che richiede il sostegno della Regione Île-de-France (che ha dato il suo accordo), ma anche quello dello Stato e della Città di Parigi, per realizzare uno dei più grandi progetti di trasporto dei prossimi decenni.

© Cyril BADET - Ile-de-France Mobilités
© Cyril BADET - Ile-de-France Mobilités

Per poter guardare questo video, è necessario