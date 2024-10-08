Giochi di Parigi 2024: quale eredità per i trasporti nell'Île-de-France?

Accessibilità, un'Île-de-France mobile per tutti

Quando si tratta di accessibilità, l'accelerazione è reale. Il numero di stazioni, treni e RER accessibili è quintuplicato (quasi 300 stazioni rese accessibili). Sul lato della rete di superficie: il 100% degli autobus e dei tram sono ora accessibili.

Il progetto "Metro per tutti"

Tanto ambizioso quanto ovvio, il progetto "Una metropolitana per tutti" mira, entro 20 anni, a rendere il trasporto parigino accessibile al 100% alle persone con disabilità e mobilità ridotta. Una trasformazione coerente e una politica ambiziosa, che richiede il sostegno della Regione Île-de-France (che ha dato il suo accordo), ma anche quello dello Stato e della Città di Parigi, per realizzare uno dei più grandi progetti di trasporto dei prossimi decenni.