Parigi 2024: incontro con il team di atleti Île-de-France Mobilités

Ce ne sono cinque. Tre donne, due uomini, tutti residenti nell'Ile-de-France, tutti utenti dei trasporti pubblici.

Sébastien Vigier, Nantenin Keïta, Laurent Cadot, Anne-Cécile Ciofani e Axelle Étienne praticano ai massimi livelli sport legati alla mobilità e allo spirito collettivo : ciclismo su pista, gara BMX, para-atletica, para-canottaggio e rugby 7s.

Atleti olimpici o paralimpici, hanno in comune lo spirito di condivisione, il superamento di se stessi e la passione per lo sport radicata nella regione dell'Île-de-France.

Sébastien Vigier, Nantenin Keïta, Laurent Cadot, Anne-Cécile Ciofani e Axelle Étienne: i 5 atleti del team Île-de-France Mobilités
Perché una squadra di atleti Île-de-France Mobilités per Parigi 2024?

Per Île-de-France Mobilités, avere la "sua" squadra significa accompagnare gli atleti durante tutta la loro preparazione, sostenere il movimento sportivo e mobilitare le 100.000 persone che gestiscono i trasporti nell'Île-de-France.

È anche un modo per connettersi con i valori sportivi di questi atleti, il loro senso del collettivo, la loro capacità di mobilitarsi attorno a un progetto. Infine, questo team Île-de-France Mobilités incarna i valori che tutti gli agenti del trasporto pubblico mettono in gioco nella loro professione, giorno dopo giorno.

Incontra gli atleti del team Île-de-France Mobilités

Sébastien Vigier, 26 anni

Sébastien Vigier, atleta del team Île-de-France Mobilités
3 domande a Sébastien Vigier

Che sport pratichi?

Ciclismo su pista e sprint.

Qual è il tuo track record?

Sono 3 volte campione francese e 2 volte campione europeo di velocità e medaglia di bronzo nella sprint a squadre ai Giochi Olimpici di Tokyo nel 2020.

Sei dell'Ile-de-France, dove ti alleni nell'Île-de-France?

Faccio parte dell'US Créteil nella Val-de-Marne (94). E sono in DUT ingegneria elettrica e informatica industriale accanto alla mia carriera sportiva!

Nantenin Keïta, 39 anni

Nantenin Keïta, atleta del team Île-de-France Mobilités
3 domande a Nantenin Keïta

Che sport pratichi?

Para atletica.

Qual è il tuo track record?

Sono medaglia di bronzo ai Giochi di Londra nel 2012 e campionessa paralimpica nei 400m ai Giochi di Rio nel 2016. Oltre alla mia carriera sportiva, sono ambasciatrice per le persone con albinismo e lavoro all'interno dei team delle risorse umane di Malakoff Médéric al fine di promuovere l'integrazione delle persone con disabilità e il loro sviluppo di carriera.

Seidell'Ile-de-France, dove ti alleni nell'Île-de-France?

Mi alleno all'Avia Club, sulle rive di Issy-les-Moulineaux nell'Hauts-de-Seine (92).

Laurent Cadot, 40 anni

Laurent Cadot, atleta del team Île-de-France Mobilités
3 domande a Laurent Cadot

Che sport pratichi?

Canottaggio.

Qual è il tuo track record?

Ho gareggiato due volte ai Giochi Olimpici come valido prima di competere nella competizione paralimpica dopo un'infezione nosocomiale. Nel 2022 sono stato eletto vice-campione europeo di para-canottaggio e campione del mondo in 2X PR3.

Sei dell'Ile-de-France, dove ti alleni nell'Île-de-France?

Mi alleno al club nautico di Boulogne Billancourt nell'Hauts-de-Seine (92).

Anne-Cécile Ciofani, 30 anni

Anne-Cécile Ciofani, atleta del team Île-de-France Mobilités
3 domande ad Anne-Cécile Ciofani

Che sport pratichi?

Rugby 7s.

Qual è il tuo track record?

Ho vinto la medaglia d'argento ai Giochi di Tokyo nel 2020 e il biglietto di miglior giocatore della competizione. Nel 2021 sono stato anche votato al biglietto di miglior giocatore di rugby a 7 del World Rugby.

Sei dell'Ile-de-France, dove ti alleni nell'Île-de-France?

Gioco per lo Stade Français di Parigi.

Axelle Étienne, 25 anni

Axelle Etienne, atleta del team Île-de-France Mobilités
3 domande ad Axelle Étienne

Che sport pratichi?

Le BMX - Race.

Qual è il tuo track record?

Sono tre volte campione francese, ho vinto la medaglia di bronzo ai Campionati del Mondo nel 2019 e il 7 ° posto ai Giochi di Tokyo nel 2020.

Sei dell'Ile-de-France, dove ti alleni nell'Île-de-France?

Mi alleno negli Yvelines (78) al Velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines.