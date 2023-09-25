Parigi 2024: incontro con il team di atleti Île-de-France Mobilités
Ce ne sono cinque. Tre donne, due uomini, tutti residenti nell'Ile-de-France, tutti utenti dei trasporti pubblici.
Sébastien Vigier, Nantenin Keïta, Laurent Cadot, Anne-Cécile Ciofani e Axelle Étienne praticano ai massimi livelli sport legati alla mobilità e allo spirito collettivo : ciclismo su pista, gara BMX, para-atletica, para-canottaggio e rugby 7s.
Atleti olimpici o paralimpici, hanno in comune lo spirito di condivisione, il superamento di se stessi e la passione per lo sport radicata nella regione dell'Île-de-France.
Perché una squadra di atleti Île-de-France Mobilités per Parigi 2024?
Per Île-de-France Mobilités, avere la "sua" squadra significa accompagnare gli atleti durante tutta la loro preparazione, sostenere il movimento sportivo e mobilitare le 100.000 persone che gestiscono i trasporti nell'Île-de-France.
È anche un modo per connettersi con i valori sportivi di questi atleti, il loro senso del collettivo, la loro capacità di mobilitarsi attorno a un progetto. Infine, questo team Île-de-France Mobilités incarna i valori che tutti gli agenti del trasporto pubblico mettono in gioco nella loro professione, giorno dopo giorno.
Incontra gli atleti del team Île-de-France Mobilités
Sébastien Vigier, 26 anni
3 domande a Sébastien Vigier
Che sport pratichi?
Ciclismo su pista e sprint.
Qual è il tuo track record?
Sono 3 volte campione francese e 2 volte campione europeo di velocità e medaglia di bronzo nella sprint a squadre ai Giochi Olimpici di Tokyo nel 2020.
Sei dell'Ile-de-France, dove ti alleni nell'Île-de-France?
Faccio parte dell'US Créteil nella Val-de-Marne (94). E sono in DUT ingegneria elettrica e informatica industriale accanto alla mia carriera sportiva!
Nantenin Keïta, 39 anni
3 domande a Nantenin Keïta
Che sport pratichi?
Para atletica.
Qual è il tuo track record?
Sono medaglia di bronzo ai Giochi di Londra nel 2012 e campionessa paralimpica nei 400m ai Giochi di Rio nel 2016. Oltre alla mia carriera sportiva, sono ambasciatrice per le persone con albinismo e lavoro all'interno dei team delle risorse umane di Malakoff Médéric al fine di promuovere l'integrazione delle persone con disabilità e il loro sviluppo di carriera.
Seidell'Ile-de-France, dove ti alleni nell'Île-de-France?
Mi alleno all'Avia Club, sulle rive di Issy-les-Moulineaux nell'Hauts-de-Seine (92).
Laurent Cadot, 40 anni
3 domande a Laurent Cadot
Che sport pratichi?
Canottaggio.
Qual è il tuo track record?
Ho gareggiato due volte ai Giochi Olimpici come valido prima di competere nella competizione paralimpica dopo un'infezione nosocomiale. Nel 2022 sono stato eletto vice-campione europeo di para-canottaggio e campione del mondo in 2X PR3.
Sei dell'Ile-de-France, dove ti alleni nell'Île-de-France?
Mi alleno al club nautico di Boulogne Billancourt nell'Hauts-de-Seine (92).
Anne-Cécile Ciofani, 30 anni
3 domande ad Anne-Cécile Ciofani
Che sport pratichi?
Rugby 7s.
Qual è il tuo track record?
Ho vinto la medaglia d'argento ai Giochi di Tokyo nel 2020 e il biglietto di miglior giocatore della competizione. Nel 2021 sono stato anche votato al biglietto di miglior giocatore di rugby a 7 del World Rugby.
Sei dell'Ile-de-France, dove ti alleni nell'Île-de-France?
Gioco per lo Stade Français di Parigi.
Axelle Étienne, 25 anni
3 domande ad Axelle Étienne
Che sport pratichi?
Le BMX - Race.
Qual è il tuo track record?
Sono tre volte campione francese, ho vinto la medaglia di bronzo ai Campionati del Mondo nel 2019 e il 7 ° posto ai Giochi di Tokyo nel 2020.
Sei dell'Ile-de-France, dove ti alleni nell'Île-de-France?
Mi alleno negli Yvelines (78) al Velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines.