Parigi 2024: incontro con il team di atleti Île-de-France Mobilités

3 domande a Sébastien Vigier

Che sport pratichi?

Ciclismo su pista e sprint.

Qual è il tuo track record?

Sono 3 volte campione francese e 2 volte campione europeo di velocità e medaglia di bronzo nella sprint a squadre ai Giochi Olimpici di Tokyo nel 2020.

Sei dell'Ile-de-France, dove ti alleni nell'Île-de-France?

Faccio parte dell'US Créteil nella Val-de-Marne (94). E sono in DUT ingegneria elettrica e informatica industriale accanto alla mia carriera sportiva!