Metropolitana: le future linee 16 e 17 saranno gestite da Keolis

Il 30 maggio 2023, il Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités ha appena assegnato per la prima volta un contratto di servizio pubblico per la gestione di una linea metropolitana.

Ed è Keolis, che gestisce già diverse centinaia di linee di autobus nella Grande Couronne e i tram T9 e T13 (con Transkeo) per conto di Île-de-France Mobilités, che è stata appena incaricata di gestire le future linee della metropolitana 16 e 17 e la stazione di Saint-Denis Pleyel.

Il contratto, del valore di circa 300 milioni di euro, inizierà a luglio 2023 per un periodo massimo di sette-dieci anni. Essa riguarda: