Metropolitana: le future linee 16 e 17 saranno gestite da Keolis
Il 30 maggio 2023, il Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités ha appena assegnato per la prima volta un contratto di servizio pubblico per la gestione di una linea metropolitana.
Ed è Keolis, che gestisce già diverse centinaia di linee di autobus nella Grande Couronne e i tram T9 e T13 (con Transkeo) per conto di Île-de-France Mobilités, che è stata appena incaricata di gestire le future linee della metropolitana 16 e 17 e la stazione di Saint-Denis Pleyel.
Il contratto, del valore di circa 300 milioni di euro, inizierà a luglio 2023 per un periodo massimo di sette-dieci anni. Essa riguarda:
- Il funzionamento della futura linea 16 della metropolitana che collegherà la stazione di Saint-Denis Pleyel a Noisy-Champs (messa in servizio prevista per la fine del 2026)
- La gestione di parte della futura metropolitana 17 tra le stazioni di Saint-Denis Pleyel e Parc des Expositions a Villepinte (messa in servizio prevista per la fine del 2028)
- Il funzionamento della stazione di Saint-Denis Pleyel, un vero centro nevralgico del territorio settentrionale della Grande Parigi all'incrocio delle linee 14, 15, 16, 17 e RER D, la cui apertura è prevista per giugno 2024 per la messa in servizio del prolungamento nord della linea 14 della metropolitana.
Quali saranno le missioni di Keolis sulle linee 16, 17 e alla stazione di Saint-Denis Pleyel?
Come parte del contratto con Île-de-France Mobilités, Keolis diventa l'operatore delle linee 16 e 17 e della stazione di Saint-Denis Pleyel.
Uno status che gli conferisce la responsabilità di:
- Parte della messa in servizio della stazione e delle sezioni delle linee 16 e 17,
- Funzionamento (traffico sulle linee, sicurezza, informazioni ai passeggeri),
- Manutenzione della stazione, delle linee e del materiale rotabile in caso di guasto.
Metro 16 e 17: facilitare gli spostamenti tra i diversi territori della Grande Couronne
Come parte di un progetto per nuove metropolitane che collegheranno i principali luoghi di vita e di attività nelle periferie senza passare per Parigi, le future linee 16 e 17 saranno completamente automatizzate, accessibili e collegate con il resto della rete esistente.
Metro 16: una nuova linea per servire Seine-Saint-Denis
Con 775.000 abitanti e una posizione di crocevia tra diversi territori strategici della Grande Couronne, Seine-Saint-Denis è ora servita in modo non uniforme dai trasporti pubblici.
La linea 16, che alla fine collegherà la stazione di Saint-Denis Pleyel (93) a Noisy-Champs (77/93), aprirà il territorio e farà risparmiare tempo di viaggio ai residenti dell'Ile-de-France :
- Chelles <> La Courneuve, in soli 20 minuti invece di 1h,
- Università di Clichy-sous-Bois <> di Créteil in 29 minuti invece di 1 ora e 20 minuti,
- Saint-Denis Pleyel <> Noisy-Champs impiegherà solo 30 minuti.
Metro 17: accesso diretto ai luoghi della vita e della cultura
Linea diretta tra Saint-Denis Pleyel e Mesnil Amelot nel 77 (in soli 25 minuti), la linea 17 della metropolitana passerà per l'aeroporto Charles de Gaulle e condividerà una sezione della sua linea con la metropolitana 16 collegando le stazioni di Saint-Denis Pleyel, La Courneuve Six-Routes e Le Bourget RER.
Il suo obiettivo:
- Collegare la Plaine Saint Denis ai territori di Le Bourget, Gonnesse e Grand Roissy
- E rafforzare i centri economici dell'Ile-de-France come il Parc des Expositions o l'aeroporto di Le Bourget.