L'evoluzione tariffaria presentata al Consiglio STIF di giugno 2017
Si proporrà quindi un moderato aumento del 2,5% in media su tutti i biglietti di trasporto, inferiore all'aumento medio del precedente mandato che era del 2,85% tra il 2010-2015. I dibattiti sul bilancio hanno dimostrato la necessità di un aumento ricorrente del fabbisogno finanziario di circa il 3 per cento all'anno.
Questo aumento del 2017 sarà più moderato del 3% previsto perché incorpora una preoccupazione sociale:
- Congelamento del prezzo del biglietto della metropolitana per unità (principale biglietto utilizzato da chi ha i redditi più bassi) e solo 40 centesimi sul carnet (da 14,5 a 14,9 euro)
- Congelamento del prezzo dei biglietti a lunga percorrenza Origine destinazione superiore a 7 € (come per Parigi-Melun, Parigi-Rambouillet o Bondy-Roissy CDG)
Inoltre, su richiesta delle associazioni di utenti, verrà proposta la creazione di un pacchetto Navigo local day per gli spostamenti occasionali da periferia a periferia il 1° gennaio 2018 (2 zone a 7,50 euro e 3 zone a 10 euro).
L'abbonamento mensile Navigo subirebbe un moderato aumento di € 2,2 (da € 73 a € 75,2), questa tariffa sarebbe ancora il miglior prezzo per la migliore offerta al mondo. A biglietto di confronto, un abbonamento mensile per tutte le zone costa € 379 a Londra (€ 94 per utilizzare solo autobus e tram), € 100,5 a Berlino e € 89,5 a Madrid
A cosa servirebbero questi 2,20 euro?
Per un aumento medio del 2,5%, questo aumento consentirebbe anche di raggiungere nel 2018 l'obiettivo di lanciare il 100% degli ordini per rinnovare o rinnovare più di 700 treni entro il 2021. Materiale rotabile nuovo o rinnovato, più rispettoso dell'ambiente, dotato al 100% di videoprotezione.
Oltre a questi ordini, il budget raggiunto consentirebbe di continuare a migliorare la rete di autobus. Dal 2016 sono stati investiti ogni anno 120 milioni di euro per migliorare, creare linee di autobus e rinnovare le attrezzature per offrire agli utenti veicoli più puliti e rispettosi dell'ambiente, ma anche più frequenti e meglio attrezzati. L'offerta di servizi ai passeggeri sarà inoltre rafforzata in termini di bigliettazione, informazione, sicurezza e servizi nelle stazioni (150 spazi collegati nelle stazioni, 10.000 posti Park and Ride, accessibilità delle stazioni, ecc.). Solo nel 2017, 700 nuovi agenti sono stati dedicati alla sicurezza nelle stazioni ferroviarie e 200 negli autobus delle periferie.
Azioni che fanno parte della rivoluzione dei trasporti voluta da Valérie Pécresse, presidente di STIF e della Regione Île-de-France.