L'evoluzione tariffaria presentata al Consiglio STIF di giugno 2017

A cosa servirebbero questi 2,20 euro?

Per un aumento medio del 2,5%, questo aumento consentirebbe anche di raggiungere nel 2018 l'obiettivo di lanciare il 100% degli ordini per rinnovare o rinnovare più di 700 treni entro il 2021. Materiale rotabile nuovo o rinnovato, più rispettoso dell'ambiente, dotato al 100% di videoprotezione.



Oltre a questi ordini, il budget raggiunto consentirebbe di continuare a migliorare la rete di autobus. Dal 2016 sono stati investiti ogni anno 120 milioni di euro per migliorare, creare linee di autobus e rinnovare le attrezzature per offrire agli utenti veicoli più puliti e rispettosi dell'ambiente, ma anche più frequenti e meglio attrezzati. L'offerta di servizi ai passeggeri sarà inoltre rafforzata in termini di bigliettazione, informazione, sicurezza e servizi nelle stazioni (150 spazi collegati nelle stazioni, 10.000 posti Park and Ride, accessibilità delle stazioni, ecc.). Solo nel 2017, 700 nuovi agenti sono stati dedicati alla sicurezza nelle stazioni ferroviarie e 200 negli autobus delle periferie.



Azioni che fanno parte della rivoluzione dei trasporti voluta da Valérie Pécresse, presidente di STIF e della Regione Île-de-France.