Il 200° treno Francilien arriva sulla rete dell'Île-de-France

Per Valérie Pécresse, Presidente della Regione Île-de-France e Île-de-France Mobilités (ex STIF): "Gli utenti della rete Saint-Lazare hanno capito che nuovi treni significano più puntualità, più affidabilità, più comfort e più sicurezza. È per questo motivo che ho lanciato la rivoluzione dei trasporti nel gennaio 2016, accelerando notevolmente la modernizzazione dei treni in tutta l'Île-de-France. Entro il 2021, 708 treni saranno nuovi o rinnovati con un investimento senza precedenti da parte di Île-de-France Mobilités di 9,5 miliardi di euro. »

Alain Krakovitch, CEO di SNCF Transilien, è orgoglioso di dare il benvenuto a questo 200° treno Ile-de-France sulla rete Saint-Lazare, perché "contribuisce direttamente a migliorare la puntualità delle linee, una delle prime aspettative dei nostri clienti. Una flotta omogenea e affidabile di treni è un'assicurazione di manutenzione semplificata e quindi treni in circolazione e non in garage! Oggi, 500.000 persone hanno accesso a questo treno, ben ancorato nel paesaggio dell'Ile-de-France, e il suo dispiegamento continuerà fino al 2020. »