Il 200° treno Francilien arriva sulla rete dell'Île-de-France
Per Valérie Pécresse, Presidente della Regione Île-de-France e Île-de-France Mobilités (ex STIF): "Gli utenti della rete Saint-Lazare hanno capito che nuovi treni significano più puntualità, più affidabilità, più comfort e più sicurezza. È per questo motivo che ho lanciato la rivoluzione dei trasporti nel gennaio 2016, accelerando notevolmente la modernizzazione dei treni in tutta l'Île-de-France. Entro il 2021, 708 treni saranno nuovi o rinnovati con un investimento senza precedenti da parte di Île-de-France Mobilités di 9,5 miliardi di euro. »
Alain Krakovitch, CEO di SNCF Transilien, è orgoglioso di dare il benvenuto a questo 200° treno Ile-de-France sulla rete Saint-Lazare, perché "contribuisce direttamente a migliorare la puntualità delle linee, una delle prime aspettative dei nostri clienti. Una flotta omogenea e affidabile di treni è un'assicurazione di manutenzione semplificata e quindi treni in circolazione e non in garage! Oggi, 500.000 persone hanno accesso a questo treno, ben ancorato nel paesaggio dell'Ile-de-France, e il suo dispiegamento continuerà fino al 2020. »
La Francilien ora equipaggia al 100% le linee H e K. Le linee P (sull'asse Parigi-Est – Meaux), E, L (sull'asse Parigi Saint-Lazare – Cergy-le-Haut (L3)) e J (sull'asse Parigi Saint-Lazare – Ermont / Pontoise (J4)) sono parzialmente dotate di questo tipo di treno. Altre consegne da parte dei residenti dell'Ile-de-France sono previste poiché alla fine del 2017, 19 treni saranno schierati sulla linea L. Infine, tra il 2018 e la metà del 2020, saranno consegnati 52 treni aggiuntivi per le linee L e J.
Il Francilien mantiene le sue promesse per la regolarità dei treni. L'ammodernamento della flotta ferroviaria dell'Île-de-France con l'arrivo della Francilien ha generalmente aumentato il livello di soddisfazione degli utenti sulla qualità del servizio.
Inoltre, il dispiegamento della Francilien ha aumentato significativamente la regolarità delle linee H, J (J4) e K. La linea H ha guadagnato 3 punti di puntualità tra il 2012 e il 2016, fase di dispiegamento dei nuovi treni sulla linea. Anche la linea J (J4 – Ramo Parigi Ermont-Eaubonne) ha migliorato il suo livello di puntualità con un guadagno di 6 punti tra il 2014 e il 2016. I risultati sono notevoli anche sulla linea K dall'inizio del dispiegamento dei treni nel settembre 2016 con un aumento di 7 punti del tasso di puntualità.
....Più puntualità
L'arrivo del Francilien su una linea si traduce rapidamente in un salto di prestazioni. In effetti, il Francilien ha migliori prestazioni di accelerazione, frenata e affidabilità. Ha attrezzature anti-rottura particolarmente utili in autunno per adattarsi alle conseguenze delle "foglie morte". L'innalzamento delle banchine, combinato con l'aumento della larghezza delle porte dei residenti dell'Ile-de-France, semplifica le salite e le discese dei clienti, eliminando così i fattori di potenziali ritardi nelle stazioni.
… Più comfort
Il Francilien offre un vero comfort di viaggio: ampi sedili, riscaldamento a pavimento e aria condizionata efficiente in estate, illuminazione zen, grandi finestre che lasciano entrare la luce naturale. Il Francilien offre piacevoli servizi con ampi corridoi e offre fino a 944 posti a sedere. Questi treni cosiddetti "Boa" sono progettati per essere attraversati senza ostacoli da un'estremità all'altra, per trovare un posto in un occhio e / o per ricevere informazioni utili per il proseguimento del viaggio. I treni Francilien effettuano un conteggio automatico dei passeggeri, che consente una visione più precisa dei movimenti dei clienti.
Conforme ai nuovi standard, è più silenzioso sia all'esterno che all'interno. Punto ecologico: i treni sono stati progettati per ottimizzare il loro consumo energetico e sono realizzati con il 90% di materiali riciclabili.
… Più sicurezza
La configurazione completamente aperta del Francilien, consente a tutti di vedere ciò che sta accadendo intorno a loro, assicura di essere visti e genera un forte senso di sicurezza. La configurazione Boa semplifica anche il lavoro delle squadre di polizia ferroviaria e dei mediatori. I treni sono dotati di telecamere a circuito chiuso a bordo con registrazione a bordo.
… Maggiori informazioni a bordo
Dotato di grandi schermi informativi a bordo, trasmette informazioni in tempo reale. Il servizio ferroviario viene visualizzato sui vari schermi informativi. In una situazione perturbata, la centrale operativa sarà presto in grado di trasmettere informazioni economiche direttamente sugli schermi. Il conducente è anche in grado di attivare annunci preregistrati o parlare se necessario.